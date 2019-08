Los municipios reducen su deuda un 14% y más de la mitad está ya a cero

Serían buenos tiempos si los servicios mínimos estuviesen cubiertos, lo cual no ocurre, por lo que no me sirve no tener deuda pero tampoco tener un servicio de limpieza, un abastecimiento de agua, unas actuaciones de empleo, una programación de ayuda a juventud, etc. La deuda tiene que ser la necesaria e invertida correctamente, no como hasta ahora que se ha teñido deuda y no se han conseguido objetivos. Existen ciudades del país muy endeudadas sobre todo en Cataluña, Madrid y Valencia, si vamos a pagar la deuda entre todos de que me sirve no estar endeudado, pues de no crear servició para mis vecinos, me premian por ello, sería conveniente hacer un artículo de cómo se abona la deuda y de donde proviene y si ha servido para dotar de servicios a los ciudadanos.