Navidad de kilómetro cero

La Navidad es una época de reunión, de celebración y de descanso, pero también una época clave para numerosos negocios extremeños. El consumo se dispara para que no falte de nada en la mesa y eso supone un aumento importante de las ventas en sectores de la alimentación que hacen su propio agosto en pleno diciembre. Cerca de 15.000 paletas y jamones ibéricos de bellota, tres millones de botellas de cava, 170.000 tortas del Casar, 30.000 canales de cordero... o miles de tabletas de turrón.

Diciembre es el mes por excelencia de las cuatro fábricas que se dedican a la producción industrial de turrones en Castuera (Badajoz). «Producimos entre 300.000 y 350.000 kilos de turrón anuales y cerca del 70% se vende en esta época», señala Antonio Fernández, propietario de Dos Hermanos (junto a su hermano Felipe fallecido recientemente) desde que abrió sus puertas en 1972. No dejan de producir turrones y otros productos (garrapiñadas, almendras rellenas, fruta confitada...) durante todo el año con los siete u ocho empleados de la fábrica pero en agosto comienza para ellos la campaña de Navidad y alcanzan los veinte empleados. Los extremeños están entre sus principales consumidores, aunque los productos de Castuera llegan a toda España y a mercados extranjeros. «El que prueba el turrón extremeño no cambia a otro, utilizamos productos tan naturales y tan buenos que no le tenemos envidia a nadie».

Le ocurre algo parecido a otra estrella de la Navidad: el cava. «Entre octubre y diciembre se concentra el 50% de todas las ventas del año y casi el 80% de ellas son de cava», cuenta Marcelino Díaz, propietario de las bodegas que llevan su nombre en Almendralejo. Díaz fue pionero en la producción de cava en Extremadura en 1983 y actualmente cinco bodegas están dadas de alta en el Consejo Regulador del Cava, un organismo nacional de control que garantiza un producto de la máxima calidad. «De los 5 o 6 millones de botellas de cava extremeño que se venden a lo largo del año, unos tres millones es en el último trimestre».

«NO HAY EXCUSAS» / Díaz es un firme defensor del consumo de productos autóctonos. «No hay excusas», dice. «Está bien tomarse una copa de vino de otro lugar de vez en cuando por puro placer, pero no hay necesidad porque nuestros vinos y cavas tienen una calidad a la altura de los mejores; sin embargo, nos encontramos con una parte de la población extremeña que de forma preferente consume vinos de otras regiones y en muchos casos solo porque parece que si viene de fuera tiene más prestigio y eso es un complejo de inferioridad que aquí todavía tenemos que resolver». El cava, por ejemplo, «fuera se aprecia más», dice. Entre otras cosas porque fuera también tienen más claro cuál es el mejor momento para consumirlo: «la inmensa mayoría de gente lo reserva para los postres y no es la mejor manera; hay que tomarlo en el entrante de una comida como copa de bienvenida o a lo largo de toda la comida porque tiene un carácter refrescante y sutilezas que no se aprecian con lo dulce. Un cava armoniza con comidas calientes, con asados, con arroces, con cada cocinado pero no a los postres con un café ¿Te imaginas mojar una loncha de jamón ibérico con chocolate?».

Eso podría considerarse para muchos prácticamente un delito si el jamón es un ibérico de bellota denominación de origen Dehesa de Extremadura, cuya demanda también crece por Navidad. «Cada vez la venta es menos estacional, hace 20 años el 60% era en las fiestas navideñas, eso ya no ocurre ahora pero no cabe duda de que es una fecha clave: en diciembre pueden producirse entre el 20% o el 25% de las ventas totales del año», cuenta Álvaro Rivas, director técnico de esta denominación de origen. Y eso supone que si se salen al mercado entre 50.000 o 60.000 jamones y paletas denominación de origen, entre 12.000 y 15.000 se venden en esta época del año.

En Extremadura se queda una parte importante de este manjar, pero la regiones estrella son Cataluña, Madrid, Galicia, País Vasco y Andalucía, «principalmente la zona de Sevilla», mientras también va aumentando poco a poco la exportación. Pero en diciembre las ventas son básicamente nacionales. No obstante, esta denominación de origen protegida (DOP) que cuenta con 84 empresas certificadas, no se dedica a la comercialización sino al control del cerdo en montanera y a certificar la calidad final. Y eso es precisamente lo que hace único a este jamón. «Es un producto exclusivo, limitado y dependiente del medio; no se puede hacer lo que se quiera, se necesitan entre 5 o 6 años para sacar el producto (dos años el cerdo y 3 o 4 el jamón). Y hoy podemos ir a la luna pero no podemos acelerar el tiempo de curación de un jamón y por eso este producto es una maravilla, exclusivo y único», cuenta Rivas. Y avisa: «en 10 o 12 años podríamos quedarnos sin él porque el sector externo cada vez lo valora y lo demanda más y lo paga a precios superiores. Si el consumidor supiese de verdad lo que hay detrás de un jamón Dehesa de Extremadura se apreciaría mucho más».

TRES QUESOS CON SELLO / Junto al jamón tampoco puede faltar en Navidad el queso. Y los de Extremadura son de prestigio internacional. La región cuenta con multitud de queserías que guardan la esencia de cada comarca extremeña y entre las joyas de la corona están las tres denominaciones de origen de la región: Torta del Casar, Queso de La Serena y Quesos Ibores.

«Estamos en temporada alta», apunta Javier Muñoz, director de la DOP Torta del Casar, con siete queserías certificadas. «Ahora es la época en la que más se vende de todo el año, casi el 40% se concentra en el último trimestre». Y esto traducido en números supone que durante el mes de diciembre se venden unas 85.000 piezas que se reparten por todo el país (170.000 quesos entre noviembre y diciembre). «Extremadura y Madrid son los principales mercados, pero ahora se está vendiendo en toda España. La etiquetadora está echando humo ahora mismo». Y las ventas están siendo ya superiores respecto al año pasado.

Es el caso también de la DOP Queso de la Serena. «Vamos a subir en torno a un 10% sobre el año anterior», explica Luis Donoso, director técnico de esta denominación con 14 queserías inscritas que están a pleno rendimiento. «En estas fiestas se vende entre el 25% y el 30% de toda la producción; en diciembre saldrán entre 25.000 y 30.000 piezas», calcula Donoso. En torno al 60% se queda en Extremadura mientras el resto se consume en otras comunidades españolas. «El queso no puede faltar en Navidad porque es un producto de alta calidad, se puede comer de entrante para compartir y también se acopla a cualquier tipo de elaboración, con carne, con pescado, en los postres... y además porque es un producto extremeño que ayuda a asentar a la población en las zonas rurales y a generar valor añadido y actividad económica en la región», cuenta Donoso.

Tras los entrantes llega el plato fuerte sin tener que irse muy lejos. El sector cárnico extremeño también hace ahora su peculiar agosto. «El cordero es un producto típico para estas fechas y las ventas aumentan; aproximadamente el 30% de las anuales se producen en este mes», señala Raúl Muñiz, director técnico de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Cordero de Extremadura (Corderex). «Este año pensamos que llegaremos a los 100.000 canales certificados de los cuales 30.000 se consumen fácilmente ahora».

EN MADRID / El principal mercado del cordero extremeño en estas fechas es nacional y aunque en Extremadura se consume «bastante», su presencia es menor que en otras regiones como Madrid. «Allí se come con mucha más frecuencia». Detrás de Corderex hay unas 400 ganaderías y productos de primera calidad. «Es una carne sana, con poca grasa, equilibrada y exquisita y admite múltiples platos, te queda una mesa de primer orden», apunta Muñiz.

Menos navideña suele ser la carne de ternera, «pero el consumo también aumenta significativamente en estas fiestas, especialmente en la restauración», explica Miguel Morillo, secretario de la IGP Ternera de Extremadura, que aglutina en torno a 500 ganaderías de la región. Mucha de esa ternera acaba fuera porque además «se valora más. Aquí muchas veces se da por hecho que el producto que se consume es de Extremadura y eso en ocasiones es erróneo». Por eso, considera que el consumidor debería mirar más las etiquetas. «Es un producto que elaboramos aquí, el valor añadido se queda en la región y es una carne acorde a nuestro paladar, tierna y de máxima calidad. Los que trabajamos bajo una DOP o una IGP somos misioneros que muchas veces tenemos que predicar en el desierto», lamenta.

ASEGURADO / Y si se decide regar todo ello con los caldos extremeños, pues mucho mejor para la comunidad. El consumo de vinos con el sello DOP Ribera del Guadiana está asegurado en estas fechas, especialmente de crianzas y tintos jóvenes. «Las ventas se concentran fundamentalmente en enero y en octubre o noviembre; ahora es una época importante en la que el consumo está prácticamente asegurado, por eso se debería incentivar más en otras épocas del año», explica Francisco Javier López, responsable de la DOP Ribera del Guadiana en la que están certificadas 24 bodegas y hay otra en proceso de certificación.

Vinos y cavas de la tierra de calidad pero también carnes, embutidos, dulces, cervezas, licores, bombones... con los que es posible preparar una mesa navideña de kilómetro cero, o lo que es lo mismo, con alimentos de la tierra producidos en un radio que en muchos casos no supera ni los 100 kilómetros.