Un neumólogo extremeño elabora una guía clínica de referencia mundial

Solo para el mes de noviembre tiene ya cerradas al menos seis conferencias en varios países para divulgar su último trabajo: una guía de práctica clínica que acaba de publicarse hace pocas semanas y que es ya una referencia para los médicos de todo el mundo para el diagnóstico y tratamiento de la insuficiencia respiratoria causada por la obesidad. Desde el Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres, el neumólogo Juan Fernando Masa ha dirigido este documento de referencia mundial junto a Babak Mokhlesi, especialista de la Universidad de Chicago.

El trabajo se inició hace tres años, después de que la American Thoracic Society –considerada la más importante del mundo en patologías respiratorias– eligiera la propuesta conjunta de los doctores Masa y Mokhlesi para desarrollar una guía con las recomendaciones a seguir por la población científica mundial en el abordaje de esta enfermedad creciente. «La insuficiencia respiratoria no aparece en todas las personas obesas; la prevalencia no se conoce porque no hay estudios concretos, pero está aumentando conforme la obesidad se ha hecho más frecuente y conforme esos obesos van adquiriendo años», explica Masa. El doctor extremeño apunta, incluso, que cuando en 2007 se abrió en el hospital cacereño la Unidad de Cuidados Intermedios estos pacientes eran una minoría y «ahora, sin embargo, es la patología más frecuente».

La guía desarrollada durante tres años, junto a otros 15 especialistas de todo el mundo elegidos por Masa y Mokhlesi, se publicó el pasado agosto y tiene como base un estudio previo realizado en España, con la participación de 16 hospitales, y dirigido por este médico cacereño que ha sido publicado en la revista The Lancet, con gran impacto mundial. Y ese estudio, el más grande hasta ahora porque tenía casi 400 pacientes frente a la treintena de participantes en los anteriores, es el que actualmente define esta patología. «La evidencia y la potencia de este estudio ha dado la vuelta al mundo y ha conseguido cambiar todo lo que sabíamos sobre esta enfermedad tanto en su diagnóstico, como tratamientos, el coste de cada uno…».

La guía, basada en los resultados obtenidos en esa investigación previa, contiene en una serie de recomendaciones que ya están siguiendo los médicos de todo el mundo cuando se enfrentan a pacientes con esta patología, no solo por el trabajo que hay de base, sino también porque son ya también las recomendaciones de la sociedad médica más importante del mundo en enfermedades respiratorias. «Es una satisfacción muy grande», valora el doctor Masa.