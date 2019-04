La niebla en el aeropuerto pacense vuelve a dejar en tierra a 64 pasajeros

La niebla volvió a dejar en tierra ayer a más de sesenta pasajeros que tenían previsto viajar con origen o destino al aeropuerto de Badajoz. Así, este fenómeno meteorológico obligó a cancelar el vuelo IB8330 Madrid-Badajoz, que tenía 28 reservas y hora prevista de salida a las 7.30 horas. Al no poder despegar, se canceló también su pareja, el IB8331 Badajoz-Madrid, que tenía una previsión de 36 pasajeros y hora de partida a las 9.05. Según informaron fuentes de Air Nostrum, a los afectados se les ofreció la posibilidad de desplazamiento «por superficie» o la reubicación en los vuelos posteriores de la tarde. La conexión Barcelona-Badajoz finalmente sí pudo realizarse, aunque con un retraso de 55 minutos.

No es ni mucho menos la primera incidencia que se registra con la niebla en el aeropuerto pacense en los últimos meses. Solo entre el pasado 1 de diciembre e inicios de enero hubo 24 vuelos cancelados y 10 desviados a causa de la niebla. Las incidencias continuaron repitiéndose en las semanas posteriores.

La compañía aérea que opera en el aeródromo pacense, Air Nostrum (filial de Iberia), ha esgrimido en otras ocasiones que los problemas de niebla «son puntuales y propios de estas fechas» y ha argumentado que no solo se producen en Badajoz, sino también en otras instalaciones como las de León, San Sebastián, La Rioja o Ibiza.

El aeropuerto pacense dispone del sistema de ayuda al aterrizaje en condiciones de baja visibilidad ILS Categoría I. En Madrid, existe ese mismo sistema ILS pero de la categoría III, la máxima. «El sistema del que dispone el aeropuerto de Badajoz permite operar con una visibilidad mínima vertical no inferior a 61 metros y una visibilidad mínima en horizontal no inferior a 800 metros. Por debajo de estos mínimos, y por seguridad, no se puede operar. Por otra parte, y además, tanto el avión como el piloto deben estar habilitados para operar con ese sistema y en esos mínimos», explican desde Aena.