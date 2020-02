La niebla retrasa más de 5 horas los vuelos entre Badajoz y Madrid

Casi un centenar personas se volvieron a ver afectadas ayer por retrasos en los vuelos con origen o destino a la región por culpa de la niebla. Debido a la escasa visibilidad en el Aeropuerto de Badajoz, hubo retrasos de más de cinco horas en el transporte aéreo de la ruta con Madrid.

El vuelo diario que realiza la compañía Air Nostrum desde Madrid a Badajoz a las 7,05 horas no pudo despegar del aeropuerto de Barajas-Adolfo Suárez por falta de visibilidad en el aeródromo pacense hasta pasadas las 12,30 horas. En consecuencia, el avión que tenía previsto salir desde Badajoz a Madrid (se trata del mismo aparato) a las 9,05 horas, no ha podido hacerlo hasta pasadas las 13.55 horas. El avión de Madrid no ha tomado tierra en Badajoz hasta las 13,30 horas, asegura la compañía, lo que indica un retraso de más de cinco horas.

Entre ambos vuelos se han visto afectadas 91 personas, pues si bien en el de Madrid viajaba una veintena de pasajeros, en el caso del de Badajoz el pasaje se eleva ba las 71 personas, según ha informado a El Periódico Extremadura la compañía Air Nostrum.

Cabe señalar que esta circunstancia no es excepcional, ya que desde mediados de diciembre se vienen produciendo puntualmente retrasos en los vuelos por los bancos de niebla que se forman en el aeropuerto pacense a primera hora de la mañana.

Desde la patronal extremeña han solicitado a Aena mejorar el sistema antiniebla del aeropuerto (el actual es el ILS categoría I, el habitual en los aeródromos más pequeños del país; mientras el de Madrid es un ILS categoría III, la máxima). Una opción que finalmente se descartó y el propio presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, planteó hace varios semanas como posible solución cambiar temporalmente, estos meses, el horario de los vuelos programados a primera hora de la mañana.