No a la automedicación

Los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Extremadura (Coexfar) ha puesto en marcha la campaña ‘Medicamentos sujetos a prescripción ¡Solo con receta médica!’ para concienciar a los usuarios sobre los riesgos para la salud de la automedicación y la adquisición de medicamentos sin receta, una práctica que «incumple la ley». El principal objetivo de esta iniciativa es dar a conocer a la ciudadanía la función de las farmacias como establecimientos privados de interés sanitario que deben cumplir la legislación vigente en cuanto a la forma de dispensar los medicamentos. Para ello, se distribuirá información en farmacias y centros médicos de la región, anunció ayer el presidente de Coexfar, Cecilio J. Venegas, en la presentación de la campaña en Mérida.

Los fármacos de Especialidad Farmacéutica Publicitaria (EFP) destinados al alivio, tratamiento, y curación de dolencias leves se pueden adquirir libremente con el consejo del profesional sanitario, sin embargo, la «gran mayoría» de los medicamentos necesitan prescripción médica y existen usuarios que acuden a las farmacias para solicitarlos sin receta por lo que la farmacia estaría incumpliendo la ley, explicó Venegas. No obstante, los profesionales farmacéuticos no son «inflexibles» y en determinadas ocasiones por un olvido o problema puntual alguien que no lleve receta podría solicitar el medicamento y aportarla después, pero este caso «no debe convertirse en la norma», informa EFE

Los medicamentos más demandados sin receta son los analgésicos o antiinflamtorios que sirven para la fiebre, el dolor y la inflamación como el paracetamol, ibuprofeno, tramadol y la mezcla de estos con la codeína. También se solicitan sin receta los antibióticos que son especialmente peligrosos ya que «la persona que los autoconsume determina que esa bacteria se vuelva resistente también para otros» aunque, según Venegas, esto ocurre cada vez con menos frecuencia.A ellos se suman, algunas vitaminas con efecto, el omeoprazol conocido como «protector gástrico» y los productos diuréticos,

Al acto de presentación también acudieron el presidente del Consejo de Colegios de Médicos de Extremadura, Carlos R. Arjona, y la presidenta del Colegio Profesional de Dentistas, Mª Paz Moro. Arjona destacó que es «imprescindible» que la prescripción de medicamentos conste en el historial del paciente para evitar posibles efectos secundarios ya que existen multitud de productos fármacos que conllevan interacciones. Por su parte, Moro señáló la dificultad añadida que supone para el sector deontológico, «fundamentalmente privado», no disponer del servicio de receta electrónica para controlar la historia clínica.