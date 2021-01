«No es mucho, pero más que nada»

«Es un primer paso por el que hemos luchado mucho, pero el daño al comercio está hecho y va a ser muy difícil remontar. Porque hemos perdido la época de rebajas en la que sacamos todo el stock que tenemos, que además este año es especialmente grande; porque la incertidumbre lo invade todo ahora; porque hay miedo en la gente y el autoconfinamiento tampoco invita... Yo pongo toda la ilusión del mundo, pero si no salen los números, no salen», dice Lourdes Mateos en la puerta de La Casita de Noa, su negocio en Cáceres. Durante las últimas semanas ha levantado el megáfono en las caceroladas de protesta que han celebrado diariamente en el entorno de San Pedro de Alcántara. Y ayer, a unas horas de la reapertura autorizada por la Junta de Extremadura para todos los pequeños comercios a pie de calle, se derrumbaba en su local recordando la angustia de las tres últimas semanas, los pagos aplazados una y otra vez, las llamadas de los proveedores, el miedo a no llegar, a endeudarse más y endeudar a los de alrededor. «Ahora tengo una alegría contenida», resume mientras se afana en tener todo a punto para recibir hoy a los primeros clientes en 20 días.

Ayer tocaba poner orden al género, preparar las rebajas aplazadas, desinfectar y devolver a la vida a locales que llevan tres semanas cerrados. En algunos casos, también planificar la vuelta a la actividad en solitario o con algún trabajador en ERTE. La mayoría de los consultados opta de momento por la cautela y se pondrá en solitario tras el mostrador. Manuel Rodríguez se dedicó a poner a punto de sus dos tiendas de Badajoz para una reapertura de cuatro horas en esta semana que le sabe a poco. «El cierre nos explotó en las manos el día 7 de enero. A ver si ahora se acuerdan los clientes de que son rebajas», dice resignado en Rafaelo, uno de sus locales. Ve «excesivamente limitada» la apertura de 10.00 14.00 horas que ha autorizado la Junta desde este viernes y cree que no servirá para paliar el déficit de ventas que arrastran: «Menos es nada, aunque no entendemos por qué no se puede abrir el sábado si se mantiene el cierre perimetral. A ver cómo evoluciona la pandemia para que se pueda ir abriendo la mano», afirma. En cuanto al aforo (al 30%), en su local supone que puede haber 5 o 6 personas. «No se suele llegar a esa cifra. Ojalá pasara», asegura.

También señala un excesivo celo en la reapertura José Luis Ventura, con tres tienda en Plasencia de ropa laboral, calzado infantil y material deportivo. Él hubiera preferido que al menos se permitiera la venta también los sábados (solo se ha autorizado de lunes a viernes) para dar servicio a la clientela que trabaja durante la semana pero, como la mayoría, ve que al menos este es «un comienzo» para ir más allá de la venta online. Ha sido la única salida de sus negocios en las últimas semanas para no perder al 100% la actividad, aunque todos coinciden en que la caja solo se llena para hacerlo viable si los clientes cruzan la puerta: «la venta por internet es un complemento de la presencial. Ha servido para mantenernos, pero seguir adelante solo con eso inviable. Los últimos 20 días han sido muy duros porque son 20 días sin prácticamente ingresos», reconoce Ventura.

«Mejor poco a poco»

«Yo prefiero que se haya optado por empezar poco a poco. Estamos en una desescalada, aunque no quieran llamarlo así, y es mejor ser cautos. La gente tiene miedo y no merece la pena estar 8 horas si las ventas las ejecutas en 4», apunta José Crujera, que tiene las tiendas Omicrón y Fusión Nupcial, de decoración y regalos de eventos, «Prefiero dedicar las tardes a entregar los pedidos», valora. En su caso, además, el parón ha sido «el remate» a una situación complicada con la suspensión de eventos, en algún caso hasta dentro de uno o dos años. «A este paso, cuando lleguen los eventos no va a haber empresas que los hagan», afirma.

Javier González trata de ser optimista después de tres semanas «muy duras» en las que solo ha ido sumando gastos a su negocio en La Casita de Nerea. Ayer la persiana estaba a medio levantar mientras trabajaba en el interior en la puesta a punto para hoy. «Todo lo que sea abrir es bueno», afirma. Como en muchos pequeños negocios, la situación tras el último año es bastante delicada: «los ahorros que teníamos nos los hemos comido en este tiempo y las ayudas que han prometido no llegan». Por eso, como la mayoría, aunque abrir hoy así sabe a poco, también es mucho: «mejor es esto que nada», recalca.

LAS CLAVES

¿Quiénes abren?

La flexibilización que se publicó ayer el en DOE permite abrir por las mañanas hoy a los negocios no esenciales de menos de 400 metros, a pie de calle. No se permite a los de galerías o centros comerciales. Lo pueden hacer de lunes a viernes en horario de 10.00 a 14.00 horas y con un 30% de aforo. El comercio esencial no cambia.

Otros casos

También pueden abrir ya concesionarios y tiendas de muebles y electrodomésticos, de lunes a viernes. La atención es individual y con cita previa.