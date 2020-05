«No ha fallado Europa, han fallado los estados y sus previsiones»

Europa avanza como puede hacerlo un transatlántico que transporta a 500 millones de habitantes y 27 estados con intereses que no siempre coinciden. «Pero no olvidemos que cada decisión de Europa es la decisión que quieren sus ciudadanos. Es pura democracia», resalta Enrique Moradiellos (Oviedo, 1961), doctor en Historia por la Universidad de Oviedo, catedrático de Historia Contemporánea en el Departamento de Historia de la Universidad de Extremadura (UEx) además de codirector del programa Jean Monet de Integración Europea. Hoy se celebra el Día de Europa y Moradiellos advierte: «tratar de desprestigiar a Europa es un suicidio».

--El Brexit y la gestión de la pandemia del covid-19 ha puesto en entredicho el papel de Europa y sus instituciones. ¿Europa está fallando?

--Eso no es justo. Europa hace lo que sus ciudadanos desean porque no olvidemos que es una asociación de estados que persigue ciertos objetivos comunes. Europa hace lo que quieren sus ciudadanos igual que el ayuntamiento de Trujillo hace lo que sus ciudadanos demandan. Es obvio que el de Europa es un sistema más complejo y las decisiones no las toman directamente los ciudadanos sino a través de sus órganos representativos, y por tanto de sus gobiernos. Pero si Europa hace poco es porque sus ciudadanos no quieren que haga más. Si hace mucho para algunos es que sus ciudadanos de forma mayoritaria han decidido que eso es lo que hay que hacer. La capacidad de Europa para decidir sobre asuntos es muy limitada y es la que los estados le han asignado previamente, tras negociaciones muy complejas y decisiones democráticas con absolutas mayorías parlamentarias. Todo está recogido en los tratados que, eso sí, una vez que se aprueban son de obligado cumplimiento para todos. Pero volviendo a la pregunta, si Europa está fallando es quizás porque sus ciudadanos están fallando y porque sus estados tienen muchas discrepancias. Pero cuidado, porque tratar de desprestigiar a Europa es un suicidio.

--¿Entonces cuando se habla de que Europa «impone», no es cierto?

--Europa no nos impone porque Europa no es un agente distinto a España más Francia más Italia. Europa es la palabra que define el conjunto de órganos en los que los representantes de estos estados deciden de forma democrática y en ocasiones solo por unanimidad, qué se quiere hacer y cómo. Acordamos lo que tenemos en común. Esa es la clave de la Unión Europea (UE). Por ejemplo, nadie impone a nadie que participe en el programa Erasmus. Pero si aceptas hacerlo, tienes que respetar las reglas siempre, que es algo que a veces se olvida, más allá del gobierno que haya. Porque los acuerdos no los toman los gobiernos sino los estados y su ciudadanía. Aunque los gobiernos cambien, los estados y los acuerdos van a permanecer.

--Pero da la impresión de que no se ha dado una respuesta común a la mayor crisis sanitaria desde que se creó la UE.

--Es que Europa no puede dar una respuesta a un problema en el que no le han dado autorización para hacerlo. Solo actúa como ente único en los asuntos que los estados han delegado a la Comisión Europea, y son muy pocos: comercio exterior, asuntos de pesca, climáticos… muy pocas cosas. Los comisarios están limitados y por ejemplo, no pueden actuar en asuntos sanitarios porque no tienen competencias, puede coordinar o sugerir. Pero querer intervenir supondría que Europa trata de imponer una dictadura. Sucede lo mismo que con las críticas en la gestión de la crisis de refugiados y el control de fronteras. La Comisión Europea no tiene competencias en la gestión de fronteras y por tanto Europa no puede actuar más que con medidas subsidiarias como creando Frontex, para ayudar a la gestión de esas fronteras.

--¿Qué frenos impiden que se avance en el proceso de unión?

--Las reticencias de los propios estados. Por ejemplo, España no quiere que Europa asuma competencias en turismo porque somos un país con 47 millones de habitantes que el año pasado tuvo 70 millones de turistas. Finlandia, por ejemplo tuvo 300.000. Pero es que para los finlandeses, las habitaciones de sus hoteles tienen que tener 30 metros cuadrados como mínimo. Si tú planteas eso en España, la mitad de los hoteles tienen que cerrar. No queremos que otros estados nos impongan su criterio. Y ese desacuerdo es el propio también de una democracia.

--¿Entonces falta disposición por parte de todos los países para construir ese espacio?

--Yo creo que la UE está avanzando como buenamente puede; con la velocidad de crucero de un tansatlántico con 500 millones de personas. Si cuesta poner de acuerdo a una comunidad de vecinos, qué no va a ser en un espacio con 500 millones de personas. Pero eso no significa que no haya solidaridad. El hecho de que exista la UE es ya un enorme gesto de solidaridad que ha generado el mayor periodo de paz, estabilidad y prosperidad ¿Qué hubiera pasado si no hubiera existido? Que estaríamos en la selva. Y en la selva todo hubiera sido más cruel y más fatigoso ahora.

--Pero raro es el problema o el momento de crisis en el que no saltan las diferencias norte-sur.

--Es que aquí cada uno tiene su interés. Pero si no hubiera existido ese mecanismo estaríamos como en 1914, al borde de la guerra interna. Todos estaríamos en el sálvese quién pueda. Y se ha visto en esta crisis dentro de España. Cuando los madrileños se fueron a sus segundas residencias, antes de que limitaran los movimientos, muchos ayuntamientos les recibieron como apestados.

--¿Ha faltado solidaridad entre los estados europeos?

--Yo creo que no es un problema de solidaridad. Da el dinero quien lo tiene y puede poner condiciones, porque solidaridad no implica idiotez. Y en el caso de España, que está endeudada al 100% de su producción anual, podemos pedir más crédito, pero los que nos lo van a dar nos pueden poner condiciones de finalidad. Si pides dinero para ampliar el número de camas hospitalarias, tienes que destinar el dinero a eso y solo a eso.

--Hombre, eso parece lógico.

--Es que hemos vivido en una Unión Europea sin condicionalidad, en la que los Fondos de Cohesión para hacer competitivo a este país se han destinado a construir aeropuertos que nunca recibirán aviones, o grandes casas de cultura en pequeños municipios que están cerradas. Y eso ha cambiado. Pero que se pongan condiciones no es un atentado a la soberanía del pueblo, sino más bien al contrario, el respeto a la soberanía del pueblo. Si España no tuviera el euro como moneda y el aval del Banco Central Europeo, nuestro nivel de vida ahora habría vuelto al de 1975. Olvidamos todo lo que nos ha dado la UE y que estamos entre el tercio de la población mundial que está en un entorno desarrollado. Nos estamos mirando el ombligo y repartiendo culpas. No ha fallado Europa, lo han hecho los estados y también sus previsiones.

--¿Entonces cuando se tacha de insolidaria al norte de Europa es una acusación gratuita?

--Completamente. Y esa es una vía perversa que solo conduce a que las poblaciones aludidas se cierren aún más y las agraviadas vayan a la hecatombe. Tratar de desprestigiar a Europa es un suicidio, porque si Europa deja de apoyar a España, esto es el desastre. Otra cosa es que haya discrepancias, que ahora son entre España y Alemania, igual que las hay entre Cataluña y Extremadura, entre Cáceres y Badajoz o entre Plasencia y Malpartida de Plasencia. Las diferencias son normales, lo que hay que evitar es llegar a la guerra por eso. Eso lo ha hecho la UE, pero no le podemos pedir el paraíso terrenal.

--Igual que Europa surgió de una enorme catástrofe como fue la Segunda Guerra Mundial ¿de esta crisis entonces pueden surgir cambios en su seno?

--Sin duda. Porque cuando todo funciona bien no hay motivo para cambiar. Esta crisis está exigiendo una enorme coordinación de recursos, por ejemplo de investigación, para dar respuesta a un desafío compartido. Y se está haciendo, con protocolos de actuación compartidos. Eso es buenísimo porque nos va a permitir avanzar en la gestión de emergencias.

--Extremadura sigue siendo la única región dentro de España que es objetivo 1.

--Es preocupante porque significa que es la única que sigue por debajo del 75% de la renta media europea. Pero también es ejemplo claro del salto cualitativo que se ha producido con la transferencia de fondos de la UE. ¿Qué habría sido de Extremadura sin Europa? Un dato muy relevante: los campus universitarios están construidos al 80% con fondos procedentes de Europa, aunque eso no aparezca en ningún sitio de forma destacada y otros se hayan atribuido el mérito.

--Porque en el fondo vivimos de espaldas a Europa...

--Completamente. La UE es un experimento fantástico en bienestar y promoción de la paz pero es un desastre comunicando sus logros.