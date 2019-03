Novias extremeñas en la pasarela top

«Un desfile a estos niveles es algo con lo que sueña cualquier diseñador cuando comienza su carrera en la moda», dice Lorena Panea (Mérida, 1990), diseñadora extremeña que paseará su colección nupcial por la próxima edición de la Barcelona Bridal Fashion Week, la semana de la moda nupcial que se celebra en la ciudad condal y que está considerada la cita más importante del sector en España y una de las citas internacionales con más tirón. Ella cumplirá su sueño el día 23 de abril, cuando vea sus creaciones atravesar la misma pasarela que firmas cosolidadas en el mundo de la moda como Marchesa, otros sellos de costura nupcial como Galia Lahav, Reem Acra, Naeem Khan o las marcas más destacadas a nivel nacional como Pronovias, Rosa Clará, Yolan Cris, Jesus Peiró o Sophie et Voilà. Lorena Panea estará en la cita invitada por la organización de la Bridal como uno de los cinco jóvenes talentos a tener en cuenta por las novias del futuro.

«Es un sueño poder mostrar al mundo mi visión de la moda dentro de un gran escaparate nacional e internacional», indica la diseñadora sobre el que considera el momento más alto de su carrera hasta la fecha y uno de los que más le ilusionan. «Lo aprovecharé para poder defender que se puede hacer otro tipo de moda en el sector de novias», afirma sobre la propuesta con la que se subirá a la pasarela de Barcelona, donde tiene uno de sus dos talleres (el otro continúa estando en Mérida).

Guiño a los orígenes

Es la segunda vez que Panea estará en la feria catalana, aunque la primera vez que podrá pasear sus diseños (estuvo presente en la pasada edición como expositora en la feria profesional del evento). Presentará allí su última colección de novia, Kemet, bautizada con el vocablo que usaban los antiguos egipcios para definir su tierra y con el que la diseñadora hace un guiño a sus orígenes y en concreto al origen egipcio de su apellido.

El fashion show en el que ya trabaja buscará crear un ritual con el que transportar a los asistentes al Antiguo Egipto, «pero en un viaje en el que cada cual pueda interpretar su propia historia», dice la creadora.

«Tengo muchas ganas de mostrar mi propia visión de la novia, que va más allá de la novia dulce y romántica que nos venden ahora, sino otra novia que quieren ser ellas mismas en su día y que no quieren estar sujetas a imposiciones del típico diseño y concepto de novia», reivindica.

«La novia que me llega a mí es alguien que busca un vestido que sea suyo, que pueda vivir todo el proceso y que no encaja en el canon típico, como una novia que se casa en el extranjero en una ceremonia íntima; novias que quieren sentirse cómodas y libres y que viven el matrimonio como un paso más en su relación y no como algo trascendental», explica.

La colección de vestidos tendrá toques de color, riqueza, aunque sin excesos (unas de las señas de identidad de la firma de Panea es, según su web, la elegancia, el minimalismo y la originalidad) «y una fuerte componente artística e histórica, dotando a toda la colección de un significado», reivindica.

En el desfile presentará cinco looks en los que «mostraré mi versatilidad como diseñadora», avanza, por lo que llevará vestidos con volumen, vestidos cortos o monos. Además, subirá a la pasarela algunas piezas de arte creadas por el taller de artesanía y cerámica emeritense Terracota, finalista en los Premios Nacionales de Artesanía.

La cita del desfile será el próximo 23 de abril (a las 16.00) y después ofrecerá un cócktail privado para celebrar el evento, antes de regresar a la feria con el expositor en el que además de las creaciones de Kemet mostrará piezas de otras colecciones tanto de novia como de fiesta.

Talento extremeño

«Hay un enorme talento creativo en Extremadura, no tenemos nada que envidiar en eso, pero sí hacen falta más eventos para mostrarlo», reivindica la diseñadora extremeña, que en 2013 frepresentó a la región en los Premios Nacionales a la Moda para Jóvenes Diseñadores y que en 2014 fue galardonada con un Dedal de Oro en Madrid, por su talento como joven diseñadora. Lorena Panea tiene entre sus seguidoras a varias triunfitas, además de la modelo Jessica Goicoetxea, la actriz Nuria Gago o la influenccer Laura Escanes, que se han dejado ver en ocasiones con algunos de sus diseños.