«Nuestro salón es muy grande y confiamos en abrir esta semana»

La gaditana Miriam León regenta Vogue Style, uno de los salones de peluquería más grandes de Cáceres: 300 metros y seis empleados. Ayer no abrieron porque forman parte de los negocios de todo el país que no tienen claras las responsabilidades en las que podrían incurrir en cuanto a la seguridad de sus clientes. Desde su casa en La Mejostilla Miriam y su marido Juanma Morán, exfutbolista y también peluquero del salón, atendían las llamadas presos de la incertidumbre mientras su perrita Marilyn miraba atenta como si supiera de qué va la película; no en vano lleva más de siete semanas confinada con ellos y sus dos hijos.

Confían en volver esta semana. «Tenemos un salón suficientemente grande como para garantizar la seguridad», explica Miriam. «Disponemos de guantes, mamparas protectoras, capas y toallas desechables para los clientes, desinfectantes... Al salón se incorporará además una chica para atender las llamadas y controlar los accesos. Además, se colocarán bolsas para los abrigos y enseres de la clientela.

Los interrogantes siguen: ¿varios trabajadores a la vez pueden atender a clientes, qué pasa con los cortes de barba, y si hay que volver al confinamiento, ¿qué ocurre con los ertes? Dilemas que se plantean en la cabeza de esta empresaria mientras Marilyn corretea por la terraza y la planta de las piedras brota con fuerza para decir que todo saldrá bien.