Una nueva incidencia causa retrasos en el tren Madrid-Cáceres

Los viajeros del tren que salía ayer a las 16.08 horas de Madrid en dirección a Extremadura vieron retrasado su viaje más de una hora por una nueva incidencia. Paz Mateos, pasajera del Talgo Madrid-Cáceres, lo contaba en Facebook: «A las 15:30 horas nos comunican que había una avería y que tenemos que coger un tren de cercanías a Villaverde Bajo, no hay nadie en el andén salvo un montón de viajeros desconcertados y molestos».

La joven relata que no se les informó por parte de la compañía de lo que está sucediendo y añadía: «por fin vemos el tren de Cáceres, pero no podemos entrar porque lo están limpiando, más tarde pasamos y, una vez sentados, alguien dice que no es seguro que vayamos en ese tren y que tenemos que esperar al interventor», explica. Según informó Adif, el problema se debió a las obras que se están realizando en Recoletos (Madrid), y causó retrasos en todas las líneas que pasan por la región.