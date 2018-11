Nueva reunión para avanzar en el proyecto de la azucarera de Mérida

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha anunciado que la próxima semana hay prevista una reunión en la que espera que "avancemos definitivamente" en el proyecto de la azucarera en Mérida porque todavía, ha precisado, "no está cerrado".

El jefe del Ejecutivo regional se ha expresado así sobre la situación de este importante proyecto empresarial antes de inaugurar el evento 'Mérida se mueve. Networking', organizado por la Coordinadora de Empresarios de Mérida (CEM).

Ha asegurado que a lo largo de los últimos meses se ha "avanzado" y se han ido superando "obstáculos", para expresar después: "yo espero que acabe siendo una realidad sin duda alguna".

En cualquier caso, ha llamado a la "prudencia" y ha insistido en que el proyecto implantación de la azucarera en la capital extremeña "cerrado no está", si bien ha avanzado que la próxima semana se celebrará una reunión en torno al mismo en la que esperar avanzar "definitivamente".

Pero hasta entonces, ha eludido afirmar "nada" porque ha sido "un trabajo muy duro" el que ha habido que hacer con este proyecto y con otros muchos en los que trabaja el Ejecutivo extremeño.

"Hasta que no esté finalizado todo no me atrevo a anunciar nada y pediría a todos que fuéramos prudentes", ha subrayado Vara, quien ha recordado que "las cosas son siempre difíciles y complicadas", lo que requiere, ha dicho, al menos por su parte, ser "prudente".