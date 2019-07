Nueve consejerías, 7 mujeres y 3 hombres, y dos caras nuevas conforman el nuevo Gobierno de Vara

El nuevo Gobierno de Extremadura contará con dos caras nuevas y nueve consejerías, dos de las cuales serán también vicepresidencias, que asumirán la consejera Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco Morales, que repite, y el consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles.

El nuevo organigrama, que ha comunicado oficialmente hoy el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, responde, según ha dicho, "a lo que me han pedido" desde los distintos sectores y colectivos.

Aparecen como nuevos consejeros el hasta ahora edil de Mérida Rafael España, que se hará cargo de Economía, Ciencia y Agenda Digital, y la exconcejala de Navalmoral de la Mata Nuria Flores asumirá Cultura, Turismo y Deportes.

El resto del Consejo de Gobierno lo formarán Isabel Gil Rosiña, que sigue al frente de Portavocía pero asume además Igualdad; Esther Gutiérrez, que sigue con Educación y Empleo; Leire Iglesias; que se hará cargo de Movilidad, Transporte y Vivienda; Olga García, que estará al Frente de Transición Ecológica y Sostenibilidad, y Begoña García Bernal, que será la consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio.

Para conformar este organigrama "he hablado con muchísima gente", sobre todo para definir la estructura de gobierno porque acertar en ello es "muy importante", no así en las personas, dado que "ni yo ni ninguna de nosotras, o de nosotros, somos imprescindibles", ha afirmado el jefe del Ejecutivo.

De este modo, en respuesta a las organizaciones agrarias, la agricultura se convierte en una consejería propia y lo hace de la mano de la despoblación porque ésta "no puede ser entendida sin la PAC" y sin las políticas de desarrollo rural, a las que se concederá "mucha importancia" porque son "solución" al reto demográfico.

Asimismo, en atención a las demandas de los diferentes sectores, Fernández Vara ha elevado las políticas sociales a rango de vicepresidencia y ha otorgado "mayor visibilidad" al turismo, en este caso integrándolo en una consejería junto a cultura y deportes por ser tres sectores que interactúan en el crecimiento del primero de ellos, que se pretende llegue a representar el 8 % del PIB regional.

Lo mismo ha hecho con Igualdad, incluyendo las políticas LGTBI, y concediendo un papel relevante a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), sobre todo en el departamento de Transición Ecológica y Sostenibilidad.

Movilidad, Transporte y Vivienda constituyen también una consejería propia, dado que es "absolutamente prioritario" todo lo relacionado con la primera de estas áreas -en especial en materia de autovías y alta velocidad-, y porque la vivienda va a ser un "eje importantísimo" para afrontar la escasez de vivienda nueva y de alquiler para los jóvenes.

Por contra, Empleo y Educación es el único departamento que mantienen su estructura porque, ha afirmado el presidente de la Junta, "fue una buena idea".

En total, siete mujeres y tres hombres -Fernández Vara ha reconocido que incumple la Ley de Paridad, algo que no le importa hasta que se logre la plena igualdad- componen el nuevo Consejo de Gobierno, con una edad media de 44 años y con un cometido: "Que vengan a dar lo mejor de sí mismos".

En palabras de su presidente aúna "continuidad" con la presencia de los mismos consejeros, pero también "renovación" porque la estructura es diferente y se incorporan dos nuevas caras.

Al ser preguntado por si ha recibido muchos "no" en su ronda de contactos para designar a los altos cargos de la Administración, ha confesado que no en el caso de los consejeros pero sí para cargos intermedios, dado que las personas "con la vida resuelta no se vienen a exponer a la lapidación pública", sobre todo en el sector sanitario, donde además confluye un motivo salarial.

Mañana martes, a las 10.30 horas, los consejeros tomarán posesión de sus cargos y acto seguido celebrarán su primer Consejo de Gobierno.

En su agenda del miércoles, Fernández Vara se reunirá con la patronal y los sindicatos para abordar los compromisos del debate de investidura y transmitirles su deseo de seguir trabajando desde la concertación social.

Y a lo largo de este mes, los altos cargos de las diferentes consejerías comparecerán en la Asamblea de Extremadura con carácter previo a su nombramiento definitivo.