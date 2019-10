Nueve partidos se presentan a las elecciones por Cáceres y Badajoz el 10-N

Nueve formaciones concurren a las elecciones generales del próximo 10 de noviembre al Congreso y al Senado tanto por Cáceres como por Badajoz, dos menos que en los pasados comicios del 28 de abril en el caso de Badajoz y una menos en la provincia cacereña. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó ayer las candidaturas, tras terminar el pasado lunes el plazo para que las distintas formaciones presentaran sus listas en las juntas electorales provinciales.

Estas candidaturas, no obstante, no son las definitivas, ya que ahora se abre un breve plazo para revisarlas, corregir errores y estudiar los recursos e impugnaciones que se puedan presentar. Tras la publicación de las listas provisionales, se confirma que la nueva formación liderada por Íñigo Errejón, Más País, no concurre por ninguna de las dos circunscripciones extremeñas, mientras que Unidas Podemos se presenta como una coalición entre Podemos e IU, pero sin incluir a Equo, como en las elecciones pasadas.

Así, tanto por Badajoz como por Cáceres se presentan el PSOE, PACMA, Ciudadanos, Recortes Cero-Grupo Verde, Vox, Por un Mundo Más Justo (PUM+J), Unidas Podemos, PP y Extremadura Unida, tanto a la Cámara Baja como a la Cámara Alta. En las elecciones del 28 de abril se presentaron, además, por las circunscripciones extremeñas la formación de Gaspar Llamazares, Actúa, y los regionalistas Extremeños Prex Crex (ahora lo hace Extremadura Unida), así como Defensa de lo Público en el caso de Badajoz.

En líneas generales las candidaturas no varían de forma sustancial con respecto a abril, con la excepción, como caso más llamativo, del alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, que encabeza la lista al Senado por la circunscripción pacense y desplaza al segundo lugar al anterior cabeza de lista, el exalcalde de Mérida Pedro Acedo. Seis mujeres encabezan las listas al Congreso por la provincia de Cáceres, frente a solo tres hombres. En el caso de Badajoz, son solo cuatro las cabezas de lista femeninas.