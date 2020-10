El nuevo Plan de Empleo contará con 590 millones en dos años

Empleo de calidad, innovación e igualdad salarial. Son algunos de los objetivos que se marca el nuevo Plan de Empleo de la Junta, que contará con 590 millones de euros de inversión pública para los próximos dos años. El presidente, Guillermo Fernández Vara, ha presentado el plan este jueves tras rubricar la nueva Estrategia de Empleo y Competitividad 202-2025 con las responsables de UGT y CCOO y la Confederación Regional de Empresarios de Extremadura (Creex), que han coincidido al afirmar que se trata de un “hito importante” dentro de la concertación social y la agenda por la reactivación de Extremadura.

Según ha explicado Fernández Vara, el objetivo de ambas medidas es hacer frente a las consecuencias de la pandemia en la economía y el empleo. Los esfuerzos se concentran en el fomento del “empleo productivo”, haciendo al mismo tiempo que este empleo sea “de la mejor calidad” y que responda a las necesidades que tienen las empresas de la región. Mejorar la competitividad a través de las nuevas tecnologías, promover la innovación, la formación de los parados de larga duración o nuevas medidas de conciliación son algunas de las propuestas que se plantean para ello, junto a la apuesta por sectores “estratégicos” como la agroindustria, las energías renovables, el turismo, la logística o el comercio.

Por lo que respecta al Plan de Empleo, hay que destacar varias novedades: se subvencionarán los puestos de trabajo que generen los autónomos y se impulsará el emprendimiento en los ciclos formativos. En cuanto al empleo público, se incluye el nuevo Plan de Activación de Empleo Local, que ya se está aplicando en sustitución del Plan de Empleo Social para aumentar la calidad en los contratos, y se impulsará un nuevo modelo del Programa de empleo Experiencia “mucho más acorde a las necesidades de los municipios extremeños”. En cuanto a la formación, se extenderá la FP dual de las escuelas profesionales hasta los 18 meses, a través de contratos de seis meses con el sector privado. Además, se aumentará el número de certificados de profesionalidad y se flexibilizarán los criterios para la homologación de nuevos centros. Por último, el plan contempla la modernización integral del Sexpe, que llegará a los territorios rurales a través de los Puntos de Orientación y Prospección Profesional de Extremadura, en los que trabajarán casi 100 técnicos distribuidos por toda la región.

26.000 empleos

En su intervención, Fernández Vara ha destacado que la rúbrica de esta nueva estrategia y el plan de empleo suponen “un hito importante” para la concertación social, y son a su vez una de las “patas” de la agenda de reactivación de Extremadura. Sobre este asunto, ha explicado que se apostará sobre todo por la cualificación y la digitalización “como una forma diferente de entender la estructura social”, porque “no se puede salir de esta crisis con empleos más precarios”. En este sentido, ha explicado que los fondos europeos permitirán que todos tengamos la misma conectividad, por lo que “todos llegaremos en las mismas condiciones”.

En su intervención, el presidente también ha hecho balance de la anterior Estrategia de Empleo, destacando que se han conseguido crear casi 26.000 puestos de trabajo que han rebajado la tasa de paro en 6,5 puntos, hasta el 23%. Además, casi 138.000 personas han participado en un itinerario de orientación laboral y unas 38.000 han mejorado su cualificación. De igual forma, las ayudas de la Junta han contribuido a crear casi 15.000 contratos indefinidos y 12.000 autónomos han recibido ayudas para la creación de sus negocios.

Desde UGT, Patrocinio Sánchez ha destacado que es muy importante salir de esta crisis "de manera solidaria, creando empleo de calidad y manteniendo los derechos de los trabajadores". A su juicio, es necesario trabajar en la digitalización para dar una respuesta rápida a las demandas del mercado de trabajo y adelantarse a las mismas buscando nuevos niños de empleo. Sobre la estrategia, ha subrayado como aspecto importante que incluye medidas para vigilar el cumplimiento y ejecución de las actuaciones previstas y sobre la financiación, espera que los Presupuestos Generales del Estado y los fondos europeos posibiliten la puesta en marcha de todas las medidas con una financiación "adecuada".

La líder de CCOO, Encarna Chacón, ha recordado la situación del "frágil" mercado laboral extremeño, con empleos precariados, de alta temporalidad y altas tasas de paro. Por ello, ha considerado "fundamental que entre los objetivos de esta estrategia se incluyan los de crear empleo de calidad, erradicar la pobreza, mejorar el tejido productivo y la empleabilidad o la igualdad entre hombres y mujeres. Además, al igual que Sánchez, ha destacado que se incluyan mecanismos que permitan evaluar y corregir los diferentes ejes según se vayan ejecutando.

Por último, el secretario general de la Creex, Francisco Javier Peinado, ha resaltado la demandada reforma del Sexpe, que espera que pueda renovarse y activarse con las medidas previstas en el plan de empleo. En este sentido, ha hablado de la necesidad de flexibilizar y agilizar la formación de los trabajadores para adecuarse a las demandas de las empresas, algo que ahora no sucede porque más del 70% de los desempleados tienen una formación media que no se adapta a las demandas de las empresas. Peinado ha demandado además la firma de otras estrategias "post-covid y post-ertes" para que las extinciones temporales de contratos no se conviertan en desempleo.