Nuevo vuelo desviado desde Badajoz por la niebla y van 34 incidencias casi en un mes

Nuevamente resignación de los viajeros desde Extremadura aunque esta vez en los vuelos. La niebla ha obligado a desviar hasta Sevilla el vuelo procedente de Barcelona esta mañana. Los pasajeros que hacían el vuelo inverso desde Badajoz han tenido que montarse en un autobús para ir también hasta Sevilla y coger allí su vuelo. Por la información que trasciende los propios pasajeros a través de redes sociales, hay enfados y protestas.

No se trata de algo anecdótico. Desde el 1 de diciembre, el aeropuerto de Badajoz ha vivido 24 vuelos cancelados y 9 desviados por la niebla. La compañía que opera en la comunidad, Air Nostrum, en otras ocasiones que los problemas de niebla «son puntuales y propios de estas fechas y están afectando a nuestra operación no solo en el aeropuerto de Badajoz, sino también en otros aeropuertos como León, San Sebastián, La Rioja o Ibiza. Para nosotros la seguridad de los pasajeros es lo primero, aunque ello a veces comporte molestias para nuestros clientes».

Para aterrizar en el aeropuerto de Badajoz se necesita un mínimo de 542 pies de visibilidad vertical y 2.100 metros de visibilidad general y durante la mañana de hoy la niebla osciló entre los 100 y 300 pies de visibilidad vertical y los 200 y 400 metros de visibilidad general.

El aeropuero de Badajoz dispone de un sistema de ayuda al aterrizaje en condiciones de baja visibilidad ILS Categoría I. En Madrid, por ejemplo existe ese mismo sistema ILS pero de la categoría III, la máxima. El sistema del que dispone el aeropuerto de Badajoz permite operar con una visibilidad mínima vertical no inferior a 61 metros y una visibilidad mínima en horizontal no inferior a 800 metros. Por debajo de estos mínimos, y por seguridad, no se puede operar.

El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, se mostró el pasado día 28 de diciembre partidario de mejorar el sistema que facilite las operaciones en caso de niebla para evitar más incidencias. Añadió que las nieblas intensas en esta zona «no son una excepción, sino algo habitual» especialmente en diciembre.