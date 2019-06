Obed Santos abandona Podemos, entre otros motivos, por "acoso" de Álvaro Jaén

El exdiputado regional de Podemos Obed Santos ha anunciado este jueves su decisión de abandonar el partido y los cargos orgánicos en el mismo por motivos políticos y personales, entre ellos, la situación de "acoso" a la que se ha visto sometido por parte del secretario general en Extremadura, Álvaro Jaén.

Obed Santos Pascua, que también ha anunciado su marcha de la corriente Anticapitalitas de la formación morada, ha reconocido que la situación vivida dentro de Podemos le provocó un cuadro médico de ansiedad, depresión y estrés que le ha tenido "muy tocado" en el último año y medio y que le han impedido hacer su labor.

Santos Pascua ha explicado que puso esta situación en conocimiento del Consejo de Coordinación Estatal y remitió una queja al Consejo de Garantías Democráticas, que no han tenido respuesta, y ha añadido que ayer comunicó su decisión al Consejo Ciudadano Autonómico.

El exdiputado regional, que ya no iba en la candidatura con la que Unidas por Extremadura ha concurrido a los últimos comicios autonómicos, ha afirmado, no obstante, que hay cuestiones que no hará públicas "porque queda dentro de los órganos del partido, a los que guardo lealtad".

Sí afirma que en los últimos años se le ha intentado "borrar del mapa" pese a su condición de diputado regional y pone como ejemplo que en la visita que el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, hizo con motivo de la constitución del Consejo Ciudadano, en todo momento se habla de que la formación cuenta con 5 diputados (en lugar de 6) en la Asamblea de Extremadura.

"A mi ni se me menciona", asegura Obed Santos, que reitera que ha sido "leal" al proyecto de Podemos y que "son muchas cosas a lo largo de la legislatura que me han llevado a sufrir lo que he sufrido, con baja médica y medicación, y atención psicológica".

El exdiputado de Podemos asegura que su intención es ahora centrarse en la política local en su municipio de Cordobilla de Lácara, donde concurrió por el partido regionalista Extremeños y con el que ha conseguido acta de concejal.

Precisamente este hecho es una de las razones por la que ha decidido abandonar Anticapitalistas, ya que puede darse la circunstancia de que Extremeños -que ha empatado con el PSOE en concejales- pueda alcanzar un acuerdo con Ciudadanos (1 concejal) para lograr el gobierno municipal.

Según ha dicho, se quiere centrar en su pueblo y no que la política regional o nacional "influya" en lo que tiene que hacer en el pueblo, porque lo que quiere hacer es "lo que sea mejor para el pueblo independientemente de ningún partido" y sin ningún tipo de "carga exterior".

Fuentes de Podemos han informado que el secretario general de la formación en Extremadura no hará ninguna declaración respecto de las acusaciones y decisión del exdiputado regional.