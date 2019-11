La obra del AVE se retrasa a 2020 pero incluirá la doble vía en Mérida-Cáceres

Las obras del corredor de alta velocidad en Extremadura concluirán en 2020, y no en 2019 como se había comprometido el Gobierno en un principio, debido a la inclusión de la doble vía en el tramo Mérida-Cáceres, que no estaba prevista para el próximo año.

Así se ha puesto de manifiesto en la reunión del Pacto Social y Político por el Ferrocarril de Extremadura que, presidida por el jefe del Ejecutivo regional, Guillermo Fernández Vara, ha analizado este viernes en Mérida el grado de ejecución de los compromisos adquiridos por el Ministerio de Fomento y las empresas públicas Adif y Renfe.

Durante el encuentro, el Ministerio de Fomento se ha comprometido a que las obras "van a estar terminadas para que haya doble vía entre Plasencia y Badajoz a final del año que viene", ha afirmado el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Pedro Saura, a su término.

Según ha aclarado la consejera de Movilidad, Transporte y Vivienda, Leire Iglesias, para 2019 se había anunciado el fin de la obra en vía única "y ahora estamos hablando de hacer una infraestructra en doble vía y tener prevista la electrificación", que anteriormente se había fechado en 2020.

"Si decidimos que metemos la doble vía entre Cáceres y Mérida en este momento para poder hacer una puesta en servicio única, en realidad, lo que estamos haciendo es adelantar los plazos de ejecución, que hubieran tardado un año y medio más", ha afirmado la consejera al ser preguntada por los periodistas.

El secretario de Estado ha subrayado además la puesta del Ejecutivo central por el ferrocarril extremeño, a su juicio avalada por los 460 millones de euros que se han adjudicado en el año y medio de Gobierno de Pedro Sánchez, lo que convierte a Extremadura en la segunda CCAA con mayor inversión per cápita por parte de Fomento.

A ello ha sumado licitaciones por más de 670 millones de euros para atender una situación que en Extremadura era "de máxima urgencia", así como el cambio del material rodante con la sustitución de once trenes, lo que han permitido ganar "en puntualidad y fiabilidad".

Al margen de los plazos, la consejera ha resaltado que el Pacto por el Ferrocarril -en el que también están representados los sindicatos, la patronal, la Fempex, PSOE y Cs- ha demostrado ser una "herramienta útil", por lo que ha invitado a "los que no están", en alusión al PP y Podemos, que decidieron abandonarlo, a sumarse de nuevo.

"Hoy el Pacto ha empezado a dar resultados en cuanto a que se están cumpliendo las renovaciones y las inversiones", ha señalado la consejera, que ha destacado también la disminución de las incidencias ferroviarias "en un 60 por ciento" en un año y un aumento de la puntualidad, que está "por encima del 80 por ciento".

No obstante, ha aclarado que el hecho de "que hoy se estén cumpliendo los objetivos que se van marcando en el Pacto no quiere decir que no seamos exigentes hacia futuro".

En esta línea, la secretaria regional de UGT, Patro Sánchez, ha mostrado su satisfacción porque "los plazos se están cumpliendo", pero ha pedido también que se agilicen "lo máximo posible", al tiempo que ha considerado que "no es el momento" de convocar movilizaciones -como ha defendido el PP- dado que aún no se ha constituido el nuevo gobierno.

En este mismo sentido se ha pronunciado también su homóloga en CCOO, Encarna Chacón, que ha pedido a PP y Podemos que regresen al Pacto "por responsabilidad política" y ha augurado que "el próximo año tendremos que seguir alzando nuestra voz de Extremadura" para alcanzar los objetivos fijados.

Para el secretario general de la Confederación Empresarial Extremeña (Creex), Javier Peinado, "el Pacto está más fuerte que nunca" y que, en la coyuntura actual, se puedan plantear reivindicaciones públicas y colectivas "no es lo más lógico".

Según ha afirmado, "en estos dos últimos años se está consiguiendo más que en 22 años".

Por Ciudadanos, su diputado Joaquín Vicente Prieto, tras destacar que su partido es el único grupo de la oposición presente este foro, ha manifestado que aunque las inversiones en AVE son mayores, el compromiso de 2020 "no va a poder ser", una situación agudizada además porque los trabajos en Castilla-La Mancha están "muy parados".

"Seguimos aislados, pese a que la voluntad sea buena", ha subrayado el parlamentario de Cs, que ha pedido una reunión en Madrid con el próximo ministro de Fomento y ha anunciado, si su resultado no es fructífero, un calendario de movilizaciones.

La portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea, Lara Garlito, ha apelado también a la utilidad del Pacto al señalar que desde su puesta en marcha se han podido acelerar los plazos.