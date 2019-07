La ocupación turística alcanzará el 80% los fines de semana de agosto

Que quién va a venir a Extremadura en agosto? ¡Pues mucha gente! Nos hemos convertido en destino turístico y el verano ya es la mejor época para el sector en la región. Porque no ocurre como el resto del año que las estancias son solo de dos noches, o incluso de una, que a veces no resulta ni rentable, sino que los viajeros se alojan una semana o una quincena», dice Victoria Bazaga, presidenta de Fextur (Federación Extremeña de Turismo Rural). «Y no hay que olvidar, aunque a priori no lo parezca, que podemos hablar de la Extremadura fresquita. Que en muchos pueblos, por la noche, hay que arroparse, sobre en todo en el norte de Cáceres», apostilla.

Si a principios del mes de julio desde la dirección general de Turismo de la Junta se lanzaba la previsión de que la comunidad recibiría a más de 600.000 visitantes durante los tres meses de verano, ahora en Fextur confirman que las expectativas se están cumpliendo. Las reservas reflejan que los fines de semana de agosto la ocupación turística llegará al 80%, y que además muchos alojamientos rurales colgarán el cartel de completo. «Está el Festival de Teatro de Mérida, que atrae a mucho público, pero también es en el mes de agosto cuando se celebran las fiestas en la mayoría de los pueblos», subraya Bazaga.

UNA BÚSQUEDA COMPLEJA / Cierto es que si se echa un vistazo a las páginas de reservas de apartamentos o casas rurales en Extremadura para los próximos fines de semana, es difícil encontrar alguna que aún esté libre, sobre todo en la provincia de Badajoz, donde la oferta es menor que en otras áreas más populares como la Vera, la sierra de Gata o el valle del Jerte. «Pero no hemos llegado a ese punto ni mucho menos de que la demanda turística en Extremadura sea mayor que la oferta, no podemos decir eso ni mucho menos. Además, van surgiendo alojamientos nuevos cada año, de manera que va aumentando el número de plazas».

También asegura Bazaga que, de momento, la afluencia de viajeros está siendo bastante similar a la del pasado año.

En el crecimiento de la oferta siguen jugando -cada vez más- un papel fundamental los apartamentos ilegales, que continúan proliferando por toda la región como la opción más económica para pernoctar durante unos días. Y se multiplican no solo en ciudades como Cáceres o Mérida, también en los pueblos. Reciben a todo tipo de público.

Ya se ha cumplido un año de la ley que puso en marcha la Junta de Extremadura para ponerle coto a este tipo de alojamientos irregulares. Se ha abierto expediente sancionador a casi 300, pero aún así el negocio sumergido no decae.

«Nosotros nunca podremos decir que estamos al 100% de ocupación porque los ilegales nos van a seguir robando clientela, son los primeros que se llenan. No pagan los impuestos que les corresponde, de manera que no podemos competir con los precios que ponen», expresa la presidenta de Fextur.