Oleada de críticas a Extremadura por pedir la aplicación del 155 en Cataluña

La petición de la Asamblea de Extemadura de aplicar en Cataluña el artículo 155 ha desatado una ola de críticas por lo que unos han considerado una intromisión en los asuntos catalanes, otros que la propuesta no ayuda a sacar adelante los presupuestos nacionales y los que consideran que no se dan las circunstancias para su aplicación.

En esta última posición se sitúa el Gobierno central, según informa la agencia Efe, ya que la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, ha asegurado que aplicar ahora el artículo 155 en Cataluña sería "inconstitucional" porque no se ha producido ninguna violación de la Carta Magna y "sería una clara usurpación del poder autonómico". Tras el Consejo de Ministros, Celaá ha recordado que, cuando el Gobierno de Mariano Rajoy aplicó este precepto constitucional, se habría producido "un quebranto de la Constitución" que ahora no se da y ha recalcado que "el camino del diálogo se está abriendo paso progresivamente" en Cataluña y que "ese camino gana adeptos".



Sobre la iniciativa aprobada ayer en la Asamblea de Extremadura, con los votos del PP, el PSOE y Cs, que reivindica la aplicación del artículo 155, Celaá ha interpretado que "lo que vino a decir Extremadura es que, si llegara a quebrarse la ley y el marco constitucional, sería el momento de pensar en el 155".



Por su parte, la consejera de la Presidencia de la Generalidat, Elsa Artadi, ha advertido que la propuesta extremeña "no ayuda de ninguna manera" a la tramitación de los presupuestos Generales del Estado. En declaraciones a Catalunya Ràdio, Artadi ha considerado "gravísima" la aprobación de esta iniciativa del PP, que contó con el apoyo del PSOE y de Ciudadanos, para reivindicar el espíritu de la Transición y la defensa de la unidad de España, además de la aplicación del 155 en Cataluña. También ha puesto de relieve que, al lado de las apelaciones al diálogo de una parte de los socialistas, hay "un montón de declaraciones" y actuaciones de cargos "relevantes" del PSOE que van "en dirección completamente opuesta".

En la misma dirección que Artadi se ha posiciona el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, quien ha calificado de "muy lamentable" que la Asamblea de Extremadura aprobara con los votos de PSOE, PP y Cs una iniciativa de los populares. En declaraciones a los periodistas en una visita a la provincia de Gerona, ha lamentado que "el programa del nacionalismo español para Cataluña sea anular las votaciones democráticas" que, a su juicio, es lo que pasó cuando se aplicó el 155 entre octubre de 2017 y junio de 2018.

Y no ha dudado en retar al gobierno autonómico de Guillermo Fernández Vara a visitar Cataluña "si tanto les preocupa la situación" de la comunidad catalana, y ha concluido que, si lo hicieran, se darían cuenta del error que supone haber aprobado esta iniciativa en la cámara extremeña.

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha ido más allá y ha detectado en esta polémica el miedo en los barones socialistas ante, lo que él considera, la deriva del PSOE por el sanchismo y del PSC de Miquel Iceta. "Lo que ha hecho el PSOE en Extremadura es la viva muestra de la diferencia entre el sanchismo y lo que queda, si es que queda algo, del socialismo español. Esa votación es el reflejo de su división interna” y ha resaltado que "Iceta y el PSC son quienes han cambiado la deriva del PSOE y del sanchismo", frente a lo que "hay socialistas que están asustados ante el batacazo electoral del PSOE en Andalucía".



Rivera se ha mostrado claramente favorable a la moción apoyada en Extremadura sobre el 155 y ha lanzado además un aviso al presidente catalán, Quim Torra, al que ha advertido de que "si no está dispuesto" a cumplir la Constitución y "genera permanentemente ese tipo de conflictos", la Carta Magna es pues "el único marco posible que aplicar y en el que hay que hablar".



El Partido Socialista catalán no ha dudado en afear a Extremadura su iniciativa, según recoge la agencia Europa Press, y el diputado del PSC en el Congreso, José Zaragoza, la ha tachado de "poco elegante". Además, ha resaltado que "es un error que no ayuda" y ha rematado que el apoyo del PSOE extremeño a la propuesta del PP es una manifestación de Extremadura, pero que no es la representación "del socialismo" en España.

En este sentido, el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, se ha colocado en la línea de Zaragoza y ha sentenciado que "no me gustaría que el Parlament aprobase una moción que dijese a Extremadura qué debe hacer".