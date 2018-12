Olga García: «Extremadura podría acoger el 20% de las inversiones en renovables que España necesita hasta 2030»

Lleva poco más de cuatro meses en el cargo, en una de las carteras con más actividad del Gobierno extremeño y sobre la que pesa el futuro inmediato de la región. Olga García García señaló en su toma de posesión que le tocaba «culminar un proyecto», y en esta entrevista con EL PERIÓDICO EXTREMADURA detalla el presente y en qué trabaja su extenso departamento a medio y largo plazo, con las energías renovables como uno de los ejes fundamentales para el desarrollo de la comunidad autónoma, y facilitar la llegada de importantes inversores como las del macroproyecto en la Siberia extremeña y la azucarera en Mérida.

--Extremadura está en boca de todos en los últimos días tras conocerse los proyectos empresariales de Ciudad Inteligente en Castilblanco y la azucarera en Mérida. Sobre todo el primero ha generado ciertas dudas por su dimensión extraordinaria. ¿Se puede garantizar que ambos van a salir adelante?

--Se trata de una buenísima noticia para Extremadura, por inversiones de esa envergadura que traerían una actividad económica tan intensa y un número muy elevados de empleo. Nos invade el optimismo y la ilusión porque se lleve a cabo. Nosotros preferimos ser prudentes, ir paso a paso. Esto es fruto de un trabajo que se viene realizando durante meses. Los promotores han tomado la decisión de llevar a cabo esos proyectos en Extremadura, queremos pensar que saldrán adelante porque es una decisión voluntaria de ellos. Trabajaremos de la mano con ellos, intensamente, con rigurosidad en la aplicación de la normativa, pero muy pegados a las empresas para ir salvando obstáculos que puedan surgir. Estamos esperanzados, optimistas y muy ilusionados con estos proyectos privados.

--Esos promotores ya han manifestado la necesidad de contar con infraestructuras de comunicación adecuadas. ¿Hay que poner una ‘alfombra roja’ a quienes apuestan de esta manera por la región desde la iniciativa privada?

--Cuando nos enfrentamos a inversiones de estas características, estoy convencida de que vamos a encontrar soluciones. Ellos saben a la región a la que vienen, conocen su naturaleza y algunos déficits en infraestructuras que tenemos aquí, pero a pesar de ello y teniendo en cuenta eso, han tomado la decisión de venir aquí. En este aspecto también es muy importante la colaboración del Gobierno de la nación porque hay infraestructuras que dependen de él. Pero hay buena sintonía y se va a seguir trabajando en este sentido.

--¿Y desde la Junta de Extremadura que se puede hacer a este respecto?

--Nosotros tenemos un plan de infraestructuras, una hoja de ruta muy clara, a horizonte 2030; un catálogo que tenemos elaborado y cuyos objetivos se están cumpliendo paulatinamente. A corto plazo tenemos el acuerdo sobre inversiones en infraestructuras 2017-2020; y entre las actuaciones desarrolladas y las que están en desarrollo se superan los dos tercios ya de este plan a corto plazo. En 2019, están presupuestados 87 millones de euros para infraestructuras de carreteras e hidráulicas; 53 en materia de carreteras y 34 para obras hidráulicas; pero en lo que llevamos de legislatura se han licitado actuaciones en carreteras por 131 millones de euros, que es el 160 por ciento de lo que se licitó en la anterior legislatura; y en hidráulica hemos licitado en la legislatura casi 39 millones de euros, también un 38 por ciento más que en la anterior. En 2019 seguiremos financiando las rondas de Cáceres y Badajoz, seguiremos actuando en los tramos de concentración de accidentes y en la conservación de carreteras; y realizaremos obras como las de la travesía de Moraleja, la duplicación de la conexión Villanueva de la Serena-Guadalupe; y en las carreteras del Cíjara. Además, el próximo año realizaremos trabajos para la construcción de 20 depuradoras, de ocho colectores, y seguir con la tramitación de 29 actuaciones en tramitación.

--Donde también hay un plan muy marcado es en todo lo que respecta a energías renovables, liderando el sector en España…

--Así es. Ahora mismo el mundo se enfrenta a un reto, el reto de la transición energética; y Extremadura está preparada para esa transición energética. Este sector tampoco es algo que salga de hoy para mañana, sino que también es fruto de un largo trabajo; veíamos claro la senda que tomaba este sector, y trazamos también un plan al respecto. Está en construcción el primer parque eólico en Extremadura, que entrará en servicio en las próximas semanas; estamos viendo como inician la construcción las fotovoltaicas de Alvarado, Logrosán, Casas de Don Pedro y Talarrubias; y vienen más, muchas más. Las estimaciones que tenemos por lo que nos trasladan las propias empresas, es que entre este año y el que viene podrían iniciar la construcción proyectos que supondrían unas inversiones que rondarían los 2.000 millones de euros; pero el interés de las empresas por invertir en renovables en Extremadura es insaciable, continuamente recibimos ese interés; y no nos piden ayuda económica, nos piden agilidad administrativa; y en este sentido estamos resolviendo los expedientes en una plazo medio de seis o siete meses, y en algunos casos es cuatro meses; algo que no se hace en ninguna otra comunidad autónoma.

--La cuestión quizás sea la mejora en la evacuación de las redes…

--Ese es un cuello de botella en el que hay que trabajar, porque para que estos proyectos sean viables tienen que tener capacidad de evacuación y un punto de conexión en la red por donde evacuar la energía que se genera al sistema eléctrico nacional. Ahora mismo la capacidad de evacuación la tenemos agotada en Extremadura con esa batería de 55 proyectos que tenemos ahora en tramitación y los que se añadirán en próximas fechas. Pero a partir de este conjunto, que hacen entorno a 6.000 o 6.500 megavatios, la capacidad de evacuación está agotada. Lo que hay que hacer ahora, por tanto, es ampliar la infraestructura de la red de transporte; y eso solo se construye si está incluida en la planificación de la red de transporte, que ahora es a horizonte 2020, que está a la vuelta de la esquina. Por eso, venimos trasladando al ministerio desde hace tiempo es la necesidad de que inicien un proceso de planificación, porque es al Gobierno al que le corresponde hacerlo. Lo necesitamos para que tengamos la oportunidad de incorporar nuevas infraestructuras de la red de transporte y que las empresas tengan visibilidad en sus proyectos para poder conectar en esas nuevas infraestructuras. Si todo esto se da, si nuestras estimaciones son las correctas y el interés de las empresas se mantiene, no es descabellado pensar que, teniendo en cuenta que el ministerio estima que en 2030 serían necesarios 50.000 megavatios de renovables adicionales a los que hoy existen, Extremadura podría acoger el 20 por ciento de las inversiones que suponen esos 50.000 megavatios adicionales en el año 2030. Aquí tenemos recursos naturales, sol, agua y territorio, también pensando en el mix energético del futuro. Tenemos mucha capacidad de contribuir al desarrollo de las renovables y nos hace ser muy optimistas; tenemos un plan, y estamos muy preparados para la transición energética.

--¿Y hay un plan alternativo al cierre de la central nuclear de Almaraz?

--Nosotros no contemplamos otra posibilidad. No vamos a permitir el cierre de Almaraz si no hay un plan alternativo. Ahora tenemos una oportunidad. Se está trabajando una ley de cambio climático. La transición energética no se puede hacer de otra manera si no está planificada. No se pueden tomar decisiones a golpe de cierre de centrales; esto no puede ser. No podemos obviar la necesidad de almacenamiento de los residuos. Hay que tener un plan. El ministerio está trabajando en este sentido de una manera clara. Por ello, está implementando a la ley de cambio climático lo que se ha denominado la estrategia de transición justa. Por primera vez empezamos a hablar de esos conceptos, con este Gobierno. Ha hecho suyo lo que venimos reclamando, entiende que no puede ser de otra manera. No se puede cerrar sin una alternativa, y no nos vamos a cansar de defenderlo. No hay que olvidar que la central tiene varios titulares, que tienen que tomar una decisión sobre qué quieren plantearle al ministerio. No se puede tomar una decisión aislada de Almaraz; no se puede, es un parque nuclear, es una parque energético y hay que integrarlo en un conjunto y dentro de esa ley.

--Acaban de recibir un premio de empresarios chinos. El mercado asiático abre otro abanico de posibilidades para Extremadura…

--Es muy importante para nosotros, es una oportunidad. Vemos una capacidad de crecimiento de las exportaciones a China, por eso estamos fomentando las relaciones con China, y tenemos allí nuestra oficina comercial. El reconocimiento que nos han dado tiene mucho que ver con el trabajo que estamos haciendo con ese país, los lazos se establecen, la confianza también; la calidad se valora, y tenemos que seguir trabajando para que nuestras empresas abran camino en China porque es un mercado muy interesante para nuestra región. Durante esa entrega del premio que nos dieron se me acercó uno de los empresarios de una cadena de supermercados de allí y me pidió una reunión lo antes posible porque necesitan comercializar cerdo congelado, que tiene una gran demanda allí, y les hemos dado fecha para esta próxima semana para reunirnos. Los grandes inversores chinos están en España, y les gusta el producto español y les gusta mucho el producto extremeño. Es una oportunidad que debemos aprovechar.