La ONCE incrementa un 9,16% las ventas del juego en Extremadura

La ONCE ha incrementado las ventas del juego en Extremadura en un 9,16 por ciento y ha realizado 33 contratos indefinidos a vendedores durante el pasado año, de manera que en la región extremeña genera empleo para 1.411 personas, la mayoría con discapacidad.

A nivel nacional, el Grupo Social ONCE ha superado por primera vez en su historia al cierre del ejercicio 2018 los 3.000 millones de euros en facturación, impulsado por el crecimiento de un 8,5 por ciento en las ventas de productos de juego de la organización y de un 9,2 por ciento en las procedentes de sus empresas Ilunion.

"Esto supone afianzar un modelo socioeconómico que reinvierte íntegramente su capacidad en inversión social para personas ciegas o con cualquier discapacidad", ha señalado la ONCE.

También ha puntualizado que, en esta línea, durante 2018 impulsó un puesto de trabajo para 11.937 personas (11.571 con discapacidad), de las cuales 770 lo lograron en Extremadura y realizó además 1.033 contratos indefinidos a agentes vendedores de la organización, 33 de ellos en la comunidad extremeña.

El Grupo Social ONCE ha defendido también que fue responsable el pasado ejercicio de uno de cada 195 contratos generados en España, uno de cada 191 ocupados por mujeres, según se desprende del Informe de Valor Compartido 2018.

Un resumen ejecutivo agregado de la ONCE, Fundación ONCE e Ilunion, publicado por la organización con los datos más destacados del ejercicio y que el Grupo Social ONCE cierra con una plantilla total de 71.393 trabajadores y trabajadoras, el 58 por ciento con discapacidad y 30.217 mujeres, que representan el 42,3 por ciento.

En Extremadura, ha continuado, genera empleo para 1.411 personas, la mayoría con discapacidad, según este informe que muestra la suma de un grupo que combina la sinergia de tres áreas: la gestión de juego "responsable" de la ONCE, cuyos beneficios son el motor económico de la ayuda a personas ciegas; la formación, accesibilidad e inclusión laboral de personas con discapacidad, a través de la aportación a Fundación ONCE; e Ilunion, que genera valor a sus clientes y empleo "de calidad" para personas con discapacidad.

El delegado territorial de la ONCE en Extremadura, Fernando Iglesias, y el presidente del Consejo Territorial, Venancio Ortiz, han coincidido en destacar que se trata de "cifras positivas que persiguen un fin último: crear empleo para personas con discapacidad conocedores de que un salario digno es la mejor manera de inclusión posible".

También han subrayado que, en un arranque de siglo XXI marcado por las palabras crisis y paro, el Grupo Social ONCE ha generado 111.327 empleos para personas con discapacidad en los últimos 18 años, o más de 111.000 historias de vida e inclusión real, "muchas" de ellas en Extremadura.

Con estos datos, según el informe elaborado por la consultora PwC para la organización, el Grupo Social ONCE representa un 0,52 por ciento del empleo en España, es el cuarto empleador a nivel estatal y el primero en personas con discapacidad; y significa, por nivel de facturación, el 0,27 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB).

Asimismo, las ventas de productos de lotería aumentaron un 8,5 por ciento hasta los 2.160,9 millones de euros y en la región extremeña mejoraron un 9,16 por ciento, a la vez que se convirtieron en indefinidos un total de 1.033 contratos de vendedores en 2018, todos personas con discapacidad, para un total de más de 19.000 repartidos por toda la geografía, mientras que un total de 33 agentes vendedores firmaron como fijos en Extremadura, para situarse en 485.

En relación a Extremadura, cabe destacar igualmente que el total de inversión destinada directamente a asuntos sociales ascendió a 1.891.520 euros, y en temas como seguir dando cobertura a 2.055 vecinos de la región ciegos o con discapacidad visual afiliadas, la entrega gratuita de 20 perros guía o la cobertura para 128 estudiantes extremeños en libros y medios adaptados; profesores, psicopedagogos o rehabilitadores.