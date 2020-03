Opas y sindicatos coinciden en la necesidad de cerrar ya el acuerdo

Las organizaciones agrarias y los sindicatos salieron ayer de su primera reunión sobre el convenio colectivo del campo en el 2020 con la idea común de que es necesario cerrar ya un acuerdo marco para el sector. La reunión de este lunes era la primera en tres meses después de la tregua que se dieron el pasado mes de diciembre y fue más una toma de contacto para sentar las bases de la negociación, que pretenden emprender el en la cita para la que se han convocado el próximo 23 de marzo.

El planteamiento por parte de las opas y los representantes de los trabajadores es que la situación en el sector es lo suficientemente complicada ya como para plantear ahora mismo un enfrentamiento interno. Por eso la voluntad que trasladan en ambos casos es que esta vez la negociación sea «corta», con el fin de que pueda haber un convenio cuando se pongan en marcha las principales campañas agrícolas. En todo caso, los escollos siguen estando en los mismos puntos que el año pasado: el pago de las horas extraordinarias (la patronal quiere que las dos primeras sean como las ordinarias) y el incremento de la jornada laboral a 8 horas diarias y 1.824 anuales (algo que rechazan los sindicatos y que sitúan como una línea roja).

Ayer en todo caso no se entró en esos temas porque la reunión fue más bien técnica, para decidir y abordar con los mediadores cómo debe ser el proceso para cerrar el convenio de 2019 que no se llegó a firmar e iniciar las conversaciones para el de 2020. El punto de partida sería lo ya acordado entonces y no el Estatuto de los Trabajadores como pretendía hacer valer Asaja Extremadura.

DIÁLOGO/ «Todos coincidimos en que será siempre mejor que no nos quedemos sin convenio y hay voluntad de llegar a un acuerdo por todas las partes», señaló tras la reunión Miguel Talavera, secretario general de FICA-UGT.

Las organizaciones agrarias comparten esa visión. «Confiemos en que haya un acuerdo pronto», señaló el presidente de Apag Extremadura Asaja, Juan Metidieri. También desde UPA-UCE consideran que el contexto actual «no estamos en disposición de estar todo el año negociando de nuevo», avanzó, José Cruz. Ángel García (Asaja Extremdura) destacó igualmente la necesidad «de ir todos de la mano».