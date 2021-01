La oposición exige a Vara la lista de cargos socialistas vacunados antes de tiempo

Sigo pensando que cuando alguien no ejerce bien la labor que se le encomendó debe ser cambiado por otro que si lo haga. No se puede disculpar a nadie por el hecho de que no haya tenido intención de hacerlo mal. A un médico no se le puede disculpar por un diagnostico erróneo por el hecho de no haberse querido confundir. A un electricista tampoco se le puede disculpar cuando hace mal una instalación y sale ardiendo la casa porque no quería hacerlo mal. ¿Porqué a los políticos se les disculpa diciendo que su intención no era causar mal? Hay que cambiarlo y buscar a alguien que intente hacerlo mejor. Tampoco hay que escudarse diciendo que otros lo hubieran hecho peor. Les ha tocado a ellos y ellos tienen que dar soluciones. Tampoco hay que esperar cuatro años. Al médico o al electricista no se les dice que dentro de cuatro años se les cambiará. El Sr. Vara eligió al consejero y es quien debe cambiarlo. El PSOE ganó las elecciones y debe seguir gobernando, pero con cambio de consejero inmediato. Si a todo ello sumamos el trapicheo de vacunas a oscuras, con sigilo y para que nadie se de cuenta, además de malos gestores e ineptos gobernantes son auténticos cobardes.