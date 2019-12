La oposición insiste en el carácter «ficticio» y «continuista» de los presupuestos de la Junta

Los grupos de la oposición en la Asamblea coinciden en que las cuentas presentadas por el Ejecutivo socialista para 2020 son «ficticias» y «continuistas». Así, el portavoz adjunto del PP, Luis Alfonso Hernández Carrón, indicó ayer que el Presupuesto General de 2020 de la Junta es un «fraude», ya que «detrás de los números no hay realidad» y los altos cargos que han comparecido «han seguido con el mismo argumento». Para Carrón, tanto la previsión de ingresos, gastos y ejecución «son un brindis al sol», como lo fue en el presupuesto de este año los 300 millones de euros que se incluyeron como ingresos y que han pasado a engrosar el déficit. Sin embargo, el portavoz del PSOE, Jorge Amado, justifica esta decisión en una manera de dotar de mayor transparencia las cuentas e insta al PP a que si ve indicios de legalidad «acuda a los tribunales».

Por su parte, el portavoz adjunto de Cs, David Salazar, indicó que las cuentas presentadas por el gobierno autonómico «valen para cualquiera de los años anteriores y para los próximos» porque «es exactamente igual, lo único que cambia algo es el aumento de algunas partidas», pese a que la región ocupa los últimos puestos en renta per cápita, en empleo y riqueza.

En cuanto a Unidas por Extremadura, su portavoz, Alvaro Jaén, aseguró que están basados en una previsión de ingresos «ficticia», que no concuerdan con las previsiones macroeconómicas ni de crecimiento para la Eurozona, además de que «está generando expectativas muy altas, que no luego no van a poder cumplir».