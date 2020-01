La oposición lamenta que Vara vuelva a «las recetas de siempre»

El PP y Unidas Podemos han afeado al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, que haya recurrido a «las recetas de siempre, las que desde hace 40 años nos tienen condenados a la cola», en el mensaje que trasladó a los extremeños el pasado día 30 por televisión con motivo del nuevo año. Entre otras medidas, el presidente planteó un nuevo plan de empleo negociado con los sindicatos y al Gobierno de España que salde ya su deuda en infraestructuras con Extremadura. «Esperábamos poco de este discurso, pero tengo que reconocer que nos ha sorprendido. No por lo poco o nada que ha dicho, sino por lo que ha callado», dijo el martes la portavoz del PP en la Asamblea, Cristina Teniente. Afirmó sentirse «defraudada» y se preguntó si el tren digno, los regadíos o la financiación autonómica serán una prioridad para el nuevo gobierno de Sánchez.

INVESTIDURA / En este sentido, Teniente afeó a Fernández Vara, su «silencio atronador» sobre «la investidura del chantaje» y consideró que al no decir «ni una palabra» al respecto, el presidente extremeño «avala y otorga» ante la «cesión al independentismo». Además de este asunto, Teniente también criticó que Vara no se pronunciara sobre la nueva limitación al cava «por imposición de Cataluña» y recordó que «firmar un nuevo plan de empleo no es una novedad, es lo de siempre».

En la misma línea, la líder de Unidas Podemos en Extremadura, Irene de Miguel, tildó el discurso de Fernández Vara como «una lista de buenos propósitos». «Necesitamos un impulso y desgraciadamente el señor Vara nos trae las mismas recetas que desde hace 40 años nos tienen condenados a ser el vagón de la economía nacional», lamentó De Miguel, que recuerda que la mayoría absoluta no es una carta en blanco.

Frente a estos argumentos, la portavoz del PSOE en la Asamblea, Lara Garlito, defendió que el discurso del presidente estuvo «cargado de ilusión» ante los nuevos retos y apuntó que su análisis fue «certero y realista».