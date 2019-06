La oposición pide a Vara realismo, acción y medidas contra el paro

Acción, realismo y medidas contra el paro. Son los tres asuntos que la oposición espera escuchar en el discurso de investidura de Guillermo Fernández Vara el próximo lunes. Los nuevos portavoces de los grupos se reunieron ayer por primera vez para ordenar el pleno que se celebrará los días 24 y 25 de junio. La sesión arrancará el lunes por la tarde con el discurso de Fernández Vara y continuará el martes con las réplicas de la oposición. De momento, ninguno de los grupos han desvelado su voto.

La portavoz del PP, Cristina Teniente, pidió un discurso «de acción» y no de excusas, y de cumplimiento, ya que no necesita de pactos para sacar adelante las medidas. Teniente, que prevé «pocas novedades» en las palabras del presidente de la Junta, señaló que los grandes retos de esta legislatura serán la despoblación y el desempleo, informa Efe.

En la misma línea, el portavoz de Ciudadanos (Cs), Cayetano Polo, consideró que se deben poner encima de la mesa soluciones al problema del paro para evitar la emigración y recuperar a los extremeños que se han tenido que marchar. Polo tampoco espera «nada novedoso» respecto a discursos anteriores y abogó por que la voluntad de consenso expresada ya por Fernández Vara «se haga realidad», pues con mayoría absoluta «no es tan fácil abstraerse».

Por su parte, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, pidió a Fernández Vara que haga un discurso honesto y «lo más realista posible»: que no sea «una carta a los Reyes Magos» que luego se queda en nada y que marque una hoja de ruta no dirigida al voto de los grupos, sino a la ciudadanía. La diputada de Podemos, que expresó su deseo de que el presidente conteste a cada grupo por separado, adelantó que ellos serán «la voz de los que no tienen voz». Además, harán una opsición constructiva con las personas en el centro de la política.

ESTABILIDAD / Por último, la portavoz del Grupo Socialista, Lara Garlito, defendió que su partido representa la oportunidad, el futuro y la estabilidad. Subrayó que afrontan el debate de investidura con responsabilidad y como una oportunidad al diálogo. Garlito apeló al consenso y al respecto, a la voluntad del pueblo en las urnas con la elección mayoritaria de Vara.

De acuerdo al orden del día establecido ayer por la Junta de portavoces, el pleno de investidura comenzará el lunes 24 a las seis de la tarde con la intervención sin límite de tiempo del candidato a la presidencia. Continuará el martes a las 10 con las respuestas de los grupos, cuyos portavoces tendrán un primer turno de 30 minutos y una réplica de 10. Al finalizar el debate, se producirá la votación, nominal y pública.