Otra avería en el tren deja varados a casi una veintena de pasajeros

Ha vuelto a ocurrir. Lo denunciaba un pasajero afectado a este periódico y lo confirmaba Renfe: una avería en el tren que conecta Sevilla con Cáceres dejó varados a 18 pasajeros en la noche del domingo antes de llegar a la localidad pacense de Llerena.

Según confirmaron fuentes de Renfe, el tren con salida a las 17.18 de la tarde desde la capital hispalense sufrió una «avería mecánica» y a las 21.15 quedó detenido en un punto entre las localidades de Fuente del Arco y Llerena.

Renfe habla de una «incidencia puntual» y asegura que se puso en marcha un mecanismo «rápido y eficiente» para trasladar a los pasajeros afectados.

Así, un tren de emergencia se dirigió hasta el lugar, un «punto de difícil acceso», para trasladar a los viajeros hasta Llerena y desde allí estos fueron desviados a sus respectivos lugares de destino ya fuera en autobús o taxi. Renfe reconoce que el hecho de que la incidencia se produjera un «domingo por la tarde en el mes de agosto» provocó que la respuesta se retrasara «más de lo habitual», causando un retraso de al menos dos horas.

Una demora que uno de los pasajeros eleva a «dos horas y media encerrados sin dejarnos salir» del convoy hasta que llegó el citado tren de emergencias en el que transbordaron.

«El trato fue pésimo, ya que no nos aportaban ninguna información, no había botellas de agua en las máquinas expendedoras del tren -cosa que, ante la previsión de averías, no debería estar permitido- y nadie se acercó a nosotros en las dos horas y media para ver si estábamos bien o necesitábamos algo. Sólo dejaron salir a un hombre con un ataque de claustrofobia y se lo llevaron en un coche todoterreno que tuvo dificultades hasta llegar donde nos encontrábamos», relata el viajero afectado, que eleva el retraso final hasta las tres horas.

Según el pasajero, «el tren estuvo haciendo ruidos muy extraños durante todo el viaje» y, una vez que el ferrocarril se quedó parado, «el propio mecánico que se encontraba en el tren reconoció que no tenía los conocimientos necesarios para arreglar la avería».

A pesar de ello, destaca el comportamiento de todos los pasajeros, quienes mantuvieron «la calma y la compostura en todo momento».

Retrasos este lunes/ Lo cierto es que los problemas con el tren ya no sorprenden a ningún viajero extremeño.

En la mañana de este lunes Adif también informó, vía Twitter, de demoras en el tren que conecta Cáceres con Madrid por «una incidencia en la infraestructura».

Al parecer, un fallo en el sistema de infraestructuras provocó que la circulación entre las dos ciudades vía ferroviaria sufriera retrasos de unos 40 minutos aproximadamente.