Otra Semana Santa atípica en Extremadura

Extremadura vive su temporada alta en primavera y otoño, y el momento clave es sin duda la Semana Santa. La comunidad, con parajes excepcionales, tradiciones centenarias y una gastronomía a pedir de boca, alcanza año tras año el 90% de ocupación durante los días de Pasión, pero solo con suerte, según las estimaciones del Clúster de Turismo, esta vez oscilará entre el 20% y el 30%. Para este primer fin de semana hay un 25% de reservas y para el siguiente de momento solo un 10%. Las restricciones establecidas hasta el 9 de abril (…), el cierre perimetral de la región, la suspensión de las procesiones y el aumento paulatino de los casos de covid, con la comunidad en riesgo medio, auguran otra Semana Santa perdida desde el punto de vista turístico.

Eso sí, los propios extremeños aprovecharán las virtudes que encierra esta región, con un sinfín de espacios protegidos por su riqueza medioambiental, la mayor costa dulce de todo el país (1.500 kilómetros de ríos, lagos y embalses) y temperaturas primaverales, para disfrutar de sus días libres. Además, las hermandades de distintos puntos de Extremadura programan numerosas actividades, especialmente en sus días habituales de procesión, y mantendrán los templos abiertos con su imaginería expuesta (y con los protocolos activados contra el covid). En la región, tanto Cáceres como Mérida cuentan con el título de Interés Turístico Internacional para su Semana Santa, pero no hay municipio sin estación de penitencia, ni templo sin arte e historia.

“Con este turismo interior se podría alcanzar como máximo un 30% de ocupación en los alojamientos, y ello solo si funcionan las reservas de última hora, porque la incertidumbre es muy alta. En el puente de San José hubo muchas suspensiones”, explica María José García Curto, presidenta del Clúster de Turismo de Extremadura.

Arriba, la Pasión Viviente de Cáceres en 2019. Abajo, la misma plaza, el mismo día, en plena pandemia.

Evidentemente, la comunidad por sí sola no puede salvar los muebles de la Semana Santa, “sobre todo sin la afluencia de los madrileños”, subraya García Curto. “Hablamos de un territorio muy grande, con poca población, donde muchas salidas son de ida y vuelta en el mismo día”, precisa. La zona norte de Cáceres sí podría beneficiarse de su atractivo natural para animar las casas rurales, en valles y sierras donde la primavera comienza a explotar (Ambroz, Jerte, Gata, Las Hurdes, Villuercas…). También los establecimientos de restauración esperan mejorar su afluencia. Pero las restricciones no lo ponen fácil.

Porque Extremadura entra en Semana Santa con un ascenso de casos de covid. En las tres últimas jornadas se han contabilizado 68, 111 y 77 positivos. La incidencia acumulada se acerca poco a poco a los 100 casos por cada 100.000 habitantes (ya se sitúa en los 94,6 contagios a los 14 días, cuando hace dos semanas estaban en la mitad), y el Sistema Extremeño de Salud mantendrá los cribados masivos durante toda la Semana Santa en ocho áreas para frenar la probable cuarta ola.

La vacunación también sufre en Extremadura la llegada a cuenta gotas de las dosis: la región ha administrado 16.454 por cada 100.000 habitantes. Un 6,4% de la población tiene ya las dos dosis inoculadas, y un 10% al menos una. Las residencias sí están definitivamente inmunizadas.

Con estos datos, las restricciones recogidas en la orden comunicada al Ministerio de Sanidad el 11 de marzo seguirán siendo severas hasta el 9 de abril. Al cierre perimetral de Extremadura se suma la limitación del derecho a la movilidad nocturna entre las 23.00 y las 6.00 horas, y la prohibición de que se reúnan no convivientes en los domicilios y en otros espacios privados, con independencia del grado de parentesco. En los establecimientos de hostelería sí se permiten hasta 4 comensales por mesa en el interior y 6 en el exterior. En las casas rurales también se autorizan un máximo de 4 personas no convivientes.

Así las cosas, los municipios extremeños vivirán otra Semana Santa del todo atípica, aunque con alternativas. Repasemos cómo afrontan las fiestas que se avecinan los principales núcleos de la región:

Cáceres: cuando la tradición va por dentro

Es una de las ciudades españolas con mayor tradición cofrade. Basta decir que saca a la calle los pasos más antiguos del país, con una veintena de imágenes del siglo XVII o anteriores, como los cuatro cristos góticos del siglo XIV o las seis valiosas tallas del siglo XVI. Ningún otro municipio procesiona con semejante colección histórica. Pero además, las cofradías cacereñas surgieron hace seis centurias y proporcionalmente al censo tienen más hermanos que Sevilla. Todo ello en un entorno medieval y renacentista declarado Tercer Conjunto Monumental de Europa y Patrimonio de la Humanidad. Es una Pasión de Interés Turístico Internacional desde 2011. No se puede pedir más.

Presentación del mapa 'Cáceres paso a paso' / SILVIA S.F

Por ello, la decisión de toda la Provincia Eclesiástica de Extremadura de suspender cualquier acto externo, incluidas las procesiones, por segundo año, hace mella en esta ciudad que perderá 6 millones de euros entre el Domingo de Ramos y el Domingo de Resurrección, por la ausencia de cien mil turistas que llenan las 2.470 plazas hoteleras y los apartamentos. Y ya son dos años.

No obstante, los cofrades cacereños han buscado alternativas para este año. Eso sí, guardando los protocolos anticovid y viviendo la Pasión de una forma más íntima. El ayuntamiento y la Unión de Cofradías Penitenciales han creado un programa de actividades religiosas, culturales y turísticas. Destaca la edición del mapa ‘Cáceres paso a paso’, que propone una ruta por diez templos y ermitas donde pueden visitarse las imágenes de las cofradías. Algunas como la ermita de La Paz, Santa Clara, la Soledad o el Oratorio de San Pedro no están habitualmente abiertos, de manera que constituye una oportunidad para conocerlos.

Cofrades del Nazareno preparan los pasos para su veneración en Cáceres.

Existe la opción de hacer este mismo recorrido con guía mediante la asociación Pasearte, que ha preparado un itinerario en el que intervendrán los mayordomos de las hermandades el Miércoles, Jueves y Viernes Santo.

La Unión de Cofradías de Cáceres también ha organizado una gymkana que reta a los participantes a buscar escudos e imágenes. Además se han programado dos conciertos en la concatedral este viernes 26 de marzo con la banda de la Diputación Provincial, y este sábado con la Banda Municipal de Música (20.00).

Las propias hermandades han organizado más de 30 actos en los templos, en su mayoría eucaristías, vía crucis y otros cultos propios de esta época. La web tusemanasanta.com los retransmitirá en directo para quién prefiera no salir de casa, y además emitirá las procesiones de otros años.

Mérida: templos abiertos con medidas de protección

Por su parte, la capital extremeña se prepara por segundo año consecutivo para vivir una Semana Santa atípica, sin pasos en la calle, aunque en esta ocasión se podrá participar en los diferentes actos que han preparado las cofradías. Durante la Semana Santa de Mérida, declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional en 2018, nueve hermandades realizan sus estaciones de penitencia con unos recorridos que transitan por monumentos ubicados en el centro histórico, como el arco de Trajano, el puente romano, la alcazaba árabe o el templo de Diana.

Debido a que este año no habrá procesiones en la calle, buena parte de las cofradías han optado por instalar altares efímeros para la veneración de las imágenes titulares en el interior de los templos, que estarán abiertos a las visitas siguiendo las directrices que marcan las autoridades sanitarias. Asimismo, se podrán llevar a cabo todas las celebraciones litúrgicas en las iglesias cumpliendo con los aforos establecidos.

Nuestra Señora del Rosario y Nuestro Padre Jesús de Medinaceli, expuestos al culto en la concatedral de Santa María de Mérida / CARMEN HIDALGO

A pesar de las circunstancias, la plaza de España luce engalanada con banderolas venecianas con las imágenes de las cofradías. Uno de los momentos más singulares de la Semana Santa emeritense se produce cada año con la solemne procesión y vía crucis con la imagen del Santísimo Cristo de la O, en el interior del recinto de anfiteatro romano. Sin embargo, para el próximo Viernes Santo se ha tenido que cambiar de ubicación y este acto de oración se desarrollará en la concatedral de Santa María.

Aparte de aprovechar para visitar los diferentes recintos del yacimiento emeritense, una buena manera de conjugar la parte monumental con la celebración de la Semana Santa será acudir a los conciertos cofrades que se van a desarrollar en el Templo de Diana, desde el Jueves al Sábado Santo, a partir de las 19.00 horas.

Badajoz: altares efímeros y programas temáticos

En la capital pacense, Dulce Nombre de María no recorrerá a costal las calles del Cerro de Reyes este año, ni los niños de San Roque acompañarán con sus palmas a La Borriquita el Domingo de Ramos. Tampoco los hermanos de la Oración en Huerto se arremolinarán el Lunes Santo en la puerta de la iglesia de la Concepción para vivir la emoción de la salida de sus pasos y, el Martes Santo, en las Descalzas no estarán pendientes del cielo para saber si el Cristo de la Espina y la Virgen de la Amargura pueden desfilar, y el Cristo de la Angustia y la Virgen de la Misericordia no saldrán de La Estación para atravesar el puente de Palmas y adentrarse en el Casco Antiguo.

Tampoco el Miércoles Santo, el Descendimiento y la Esperanza de San Andrés serán llevados por las estrechas calles del centro histórico, ni la hermandad más antigua de la ciudad, con sede en la parroquia de Santo Domingo, verá desfilar a sus cuatro titulares: el Cristo del Amparo, el de la Fe, Nuestra Señora de la Piedad y María Santísima del Mayor. La madrugada del Jueves Santo no se podrá ver a Jesús del Prendimiento por la calle Moreno Zancudo, la Virgen de la Soledad no brindará a los devotos el emotivo momento de su salida de la ermita junto al Amarrao, y el Ecce Homo ni la Caridad en su Sentencia harán vibrar con sus 'reviraos' en las calles más angostas.

La madrugada del Viernes Santo, el Cristo de la Paz no cruzará el puente de San Roque para protagonizar la procesión más austera, el silencio no acompañará al Santo Entierro durante su recorrido desde San Agustín, ni la patrona de la ciudad, la Virgen de la Soledad, saldrá de riguroso luto en señal de duelo junto a miles de personas, ni se producirá el encuentro entre el Resucitado y la Virgen de la Aurora en la plaza de España mientras se sueltan palomas blancas el Domingo de Resurrección.

En Badajoz, la Semana Santa, fiesta declarada de Interés Turístico Nacional y que aspira al título internacional, se vivirá de nuevo de puertas para adentro. Pero este año, a diferencia del anterior en el que los templos permanecieron cerrados a cal y canto, las once cofradías (diez de penitencia y una de gloria) han instalado altares efímeros con sus titulares en las iglesias donde tienen sus sedes. Ataviadas en su mayoría con las vestiduras con las que procesionan, los fieles pueden contemplar las imágenes de cerca para percatarse de detalles que pueden pasar desapercibidos en los multitudinarios desfiles.

El altar efímero de la Hermandad de la Soledad con sus tres titulares, la patrona de Badajoz, el Ecce Homo y el Amarrao / SANTI GARCÍA.

Aunque no en todos los casos se trata de los pasos propiamente dichos, algunas hermandades los exponen prácticamente al completo y otras han incorporado a estos altares otros elementos que permiten apreciar su bello y rico patrimonio. Cada cofradía ha establecido un calendario de visitas, que no interferirá en los actos litúrgicos, que se mantienen, con aforo reducido al 50%.

La Agrupación de Cofradías y Hermandades invita a vivir una Semana Santa más íntima y con las redes sociales como ‘ventana’. Por ello, en colaboración con el Ayuntamiento de Badajoz, se han organizado siete programas temáticos audiovisuales vinculados a la Semana Santa. Sus títulos son: ‘La ciudad se hace cofrade’, ‘Las artes aplicadas’, ‘Vivencias y sentimientos’, ‘Fe y tradición’, ‘Las casas de hermandad y sus museos’, ‘Los altares efímeros’ y ‘Legado musical’. Además, se han previsto otros once programas monográficos, dedicados a cada hermandad, que se emitirán el día que corresponda a la estación de penitencia de cada cofradía.

Plasencia: imaginería en Santo Domingo

Las once procesiones habituales no desfilarán por las calles de Plasencia esta Semana Santa, declarada de Interés Turístico Regional. Empezando por ‘La Borriquita’ y terminando por ‘El Encuentro’, de domingo a domingo se podían ver niños con palmas, escuadrón de lanceros a caballo, el Señor de la Pasión, el Cristo de la Columna, el Nazareno con su salida de la catedral, la Santa Cena, la Vera-Cruz, el Cristo de la Buena Muerte, un vía crucis de madrugada, el Descendimiento y el Santo Sepulcro, entre otros pasos.

Sin embargo, tanto el Obispado como las cofradías, han organizado actos litúrgicos y de recogimiento en la catedral y sus respectivas parroquias. Además, la mayoría de los pasos se podrán ver en el templo de Santo Domingo, que abrirá esta Semana Santa mañana y tarde.

Iglesia de Santo Domingo, en Plasencia, con la mayor parte de los pasos que no saldrán esta Semana Santa / TONI GUDIEL

A ello se sumarán eucaristías, rosarios, triduos, vía crucis y actos penitenciales. Un total de seis estarán presididos por el obispo de la diócesis, José Luis Retana, y se celebrarán en la catedral. Se apuesta por tanto por una Semana Santa para vivir “internamente”.

En este sentido, los cierres perimetrales provocarán un descenso en el turismo de cerca de 6.000 personas. Según los datos del Ayuntamiento de Plasencia, en la última Semana Santa, la del 2019, pasaron por la oficina de turismo 5.834 visitantes, 5.535 fueron españoles y 299 extranjeros, la mayoría franceses e ingleses. De los nacionales, la mayor parte procedía de Madrid y solo 150 de algún municipio de Extremadura.

Respecto a las pérdidas económicas, la Asociación de Alojamientos y Turismo de Plasencia calcula que serán de unos 10.000 a 14.000 euros para alojamientos grandes; de 3.000 a 5.000 para los apartamentos y agencias de viajes; y de 800 a 1.000 para los guías turísticos.