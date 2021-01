Otros cinco fallecidos y 569 positivos por covid en la última jornada en Extremadura

Huid de la tele como de la peste. No encendáis una pantalla si ni es para acceder a una web informativa seria y lo más objetiva posible, o para ver documentales, competiciones deportivas, pelis, música y series en función de vuestros gustos. Pero no deis cuartelillo a esos programas de debate nocturnos, ni a los programas de sobremesa. Solo se trata de grupúsculos de no convivientes sin mascarilla, ociosos e improductivos. No esenciales tratando de serlo. Impostores y suplantadores. Hoy he sentido vergüenza ajena al ver como una presentadora empoderada (suplente del jefe empoderado) atacaba sin pudor, acosaba, e intentaba humillar a un empresario madrileño en directo. Como hacían fiesta de una serie de personajes públicos en un centro comercial, como se mofaban del aspecto físico de un grupo de anónimos en una nave, solo porque no hacen lo que ellos quieren que hagan, o para ser más preciso, lo que les han dicho que nos tienen que decir que hagamos. Pero, eso sí, ni rastro, absolutamente ni rastro, del funeral de 700 personas en un templo en Cataluña, ni rastro del origen del brote en un equipo de fútbol asturiano, ni rastro sobre los migrantes y temporeros sin testar, ni rastro de las fronteras internacionales abiertas, ni rastro sobre el prospecto de la vacuna. La tele no solo apesta, además es estúpida y dañina. Y esto sí es contagioso. Si no guardas la debida distancia, o si, directamente, no la desconectas. Aunque lo solidario sería llevarla al punto limpio.