Los pacientes faltan sin aviso a unas 200.000 consultas externas este año

El absentismo en las consultas de atención especializada tiene un importante impacto en términos económicos y de demora para el conjunto de usuarios del sistema sanitario público. No acudir a una cita sin avisar previamente supone malgastar tiempo y recursos y en conjunto puede acabar teniendo un alto coste en términos de horas muertas de los profesionales sanitarios. No obstante, es una situación que se repite con demasiada frecuencia. Entre enero y noviembre pasados, las consultas externas a las que no se presentó el paciente sin haberlo notificado con anterioridad fueron casi 187.000 en Extremadura, por lo que la cifra final sobrepasará previsiblemente las 200.000 al cierre del ejercicio.



No se trata de una práctica que se haya visto disparada este año por la pandemia. De hecho sucede más bien al contrario, ya que a pesar de lo elevado del número este está muy por debajo del que se computó el año pasado. En términos absolutos ha caído hasta prácticamente la mitad mientras que en los relativos las ausencias han pasado de representar un 18,8% del total de citas concedidas a un 12,2%.



Según se puntualiza desde la Subdirección de Atención Especializada del Servicio Extremeño de Salud (SES), detrás de esta evolución hay dos factores relacionados, como casi todo en este año, con el impacto de la covid. El primero de ellos es la merma en la actividad general que se ha producido. Si entre enero y noviembre del año pasado las consultas efectuadas fueron 1,57 millones, en el mismo periodo de este ejercicio han retrocedido hasta 1,34 millones, con lo que el decremento ha sido de un 14,7%. En esta misma línea, el total de citas que se tramitaron ha caído de 1,94 millones a 1,53 millones (-21,1%). El segundo de los elementos que ha influido en que haya menos faltas al especialista, se agrega desde el SES, es que muchas de estas atenciones se han acabado prestando mediante llamada telefónica al paciente.



Si para evitar la distorsión que produce el covid en la estadística se toman como referencia las 365.373 citas a las que en los once primeros meses del año pasado no se presentó el interesado, estas supusieron cerca de 1.100 al día de media y a falta de un mes para cerrar el 2019 ya superaban en más de un 13% las que se habían registrado apenas dos años antes, en todo el 2017, cuando fueron 322.530.

DATOS POR ÁREAS DE SALUD

Por áreas de salud, la de Badajoz es la que sumó mayor cifra de no concurrencias de enero a noviembre de este año, con 65.917, un 13,9% de las citas totales, si bien porcentualmente queda por encima de la pacense el área de Navalmoral de la Mata, con un 15,1% (8.751 ausencias en total). El Área de Salud de Cáceres aparece con un 13,5% (40.170) y la de Don Benito-Villanueva con un 13,2% (20.560), todavía sobrepasando ambas la media regional (12,2%). Por debajo de ella figuran ya las áreas de Mérida, con un 10,8% (23.097); la de Coria, con un 10,5% (5.772); la de Plasencia, con un 9,3% (14.486); y la de Llerena-Zafra, que cierra la lista con un 6,7% y 8.142 citas a las que no asistió el paciente.



Las consultas que sí fueron anuladas por el usuario del sistema público de salud al no poder asistir a ellas fueron 6.452 en los primeros once meses del año, mientras que las reprogramaciones efectuadas a petición también del paciente ascendieron a 43.354. Es decir, por cada cita en la que un ciudadano comunica que no podrá asistir a ella, ya sea para cancelarla o para cambiarla de fecha, en casi otras cuatro no lo hace.



Las vías que existen para anular una cita de atención especializada en la comunidad autónoma son cuatro: en los servicios de admisión o en los de atención al usuario del hospital (en ambos casos puede tramitarse tanto por teléfono como presencialmente); a través del teléfono que aparece en la nota de cita enviada por correo postal o electrónico; o entrando en el Centro de Salud Online. Esta última alternativa es accesible tanto desde una aplicación móvil como desde el portal de Salud Extremadura, si bien para poder completar esta gestión es necesario contar con un certificado digital o hacerlo con el sistema Cl@ve. Esta aplicación permite consultar las citas que cada paciente tiene, anularlas o solicitar un cambio.