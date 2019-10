Pacto para denunciar las discriminaciones homófobas

La mayoría de los casos de discriminación laboral por motivos de orientación sexual no se denuncian, por lo que CCOO Extremadura y la asociación LGTBI ‘Extremadura Entiende’ han suscrito este viernes un convenio para sensibilizar y visibilizar posibles discriminaciones homófobas en el trabajo. Según Sisi Cáceres, presidenta de ‘Extremadura Entiende’, el principal problema es que no existen denuncias que visibilicen la discriminación homófoba en el ámbito laboral porque los afectados tienen «miedo», es decir, «no es que los casos no se produzcan sino que no tenemos constancia».

Esta colaboración pretende iniciar campañas de sensibilización para que empresas y trabajadores conozcan sus derechos y visibilizar las posibles discriminaciones, así como impulsar la inclusión de la diversidad sexual y la igualdad de género en los convenios colectivos.