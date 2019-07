Padres de alumnos insatisfechos

Los padres extremeños se encuentran entre los más descontentos de España con la educación que reciben sus hijos, según el sondeo ‘Educa 2020-Sigmados-Fundación Axa’ realizado a unas 4.000 personas en la comunidad autónoma.

Según el informe, un 42 por ciento de los padres se reconoce insatisfecho con la educación en Extremadura, frente a un 33 por ciento de la media nacional.

Por su parte, los padres extremeños valoran mejor la Formación Profesional (FP) que el resto del país, aunque son pocos quienes reconocen haber hablado con los orientadores y tutores de sus hijos acerca de la posibilidad de que estudien esta rama educativa, informa EFE.

En este sentido, cerca del 80 por ciento de los padres de la comunidad autónoma siguen sin tener en cuenta la Formación Profesional a la hora de recomendarla a sus hijos.

En la presentación del estudio han participado, entre otros, el periodista Fernando Jáuregui, la directora de Educa2020, Lourdes Carmona y el presidente de la Cámara de Badajoz, Mariano García, quienes han destacado los datos que refleja este informe, que a nivel nacional ha contado con la información de 19.000 familias.

Fernando Jáuregui ha afirmado que esta encuesta es la mayor realizada en España sobre cuestiones educativas, para destacar que en Extremadura «nunca se había realizado» un análisis parecido.

Vocaciones empresariales

Mariano García ha explicado a su vez que el futuro y el bienestar de una sociedad «dependen hoy más que nunca» de la cantidad y calidad de empresarios que pueda generar, y en este sentido es «muy importante» contar con los mecanismos necesarios para crear vocaciones empresariales.

Entre otros datos del informe, los padres extremeños, como la mayoría del resto de las comunidades autónomas españolas, se inclinan por el Bachillerato de Ciencias para sus hijos (46,8 por ciento frente a la media nacional cercana al 40 por ciento), en detrimento de los bachilleratos tecnológico (con uno de los porcentajes más bajos de España), humanístico y de ciencias sociales.

No obstante, algo más de la mitad de los padres admite no haber aconsejado a sus hijos una orientación sobre sus estudios, y la mitad de los encuestados dice no haber tenido con sus hijos una conversación sobre las carreras de Ciencias, Tecnología, Ingeniería o Matemáticas.

Esta macroencuesta es la cuarta que dirige el foro de investigación periodística sobre temas educativos Educa2020 y la Fundación Axa.