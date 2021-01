El pequeño comercio pide controlar a las grandes superficies y un plan para reabrir

El comercio y la hostelería mantienen la reivindicación ante el cierre de sus negocios e insisten en reclamar ayudas o bien otras medidas que entienden que serían «más efectivas» para reducir la movilidad y la incidencia del covid-19 en la región, que continúa siendo la más alta del país. Los comerciantes de Badajoz y un grupo de negocios de Cáceres volvieron a protestar ayer por lo que consideran un cierre «injusto» que aboca a la desaparición a muchos establecimientos y que temen que se prolongue más allá de esta semana. En Cáceres, más de medio centenar de pequeños empresarios se manifestaron a media mañana en las escalinatas del ayuntamiento. Durante unos minutos mostraron su contrariedad con el cierre con una cacerolada y repartieron entre los asistentes claveles blancos como símbolo de protesta que al terminar la concentración depositaron a las puertas del consistorio cacereño. En declaraciones a este diario, Federico Crespo, gerente de uno de los comercios afectados, criticó que la Junta haya tomado una medida unilateral sin diálogo previo con el sector. «La media de clientes que tenemos es de ocho al día, no hemos tenido que aplicar el 30% de aforo porque no llegamos, así que no entendemos que se cierren», expuso al tiempo que reclamó a las instituciones que pongan en marcha ayudas «económicas» y «rápidas». En el ámbito de la hostelería, Diego Carrasco, que regenta un mesón con tres empleados a su cargo, lamentó la falta de apoyos y aseguró que la situación es crítica, informa Gema Guerra.

La protesta no contaba con el respaldo de las principales asociaciones del comercio de la ciudad, que discrepaban tanto por el formato (una concentración) como por «el escenario», en la escalinata del ayuntamiento, cuando tenían convocada una reunión virtual, minutos después con el alcalde Luis Salaya y la concejala de Comercio María Ángeles Costa. En ese encuentro, los colectivos le trasladaron la situación «desesperada de muchos negocios» y pidieron «medidas eficientes que nos permitan trabajar», y entre ellas, el cierre perimetral de la ciudad. «Entendemos que es difícil llevarla a cabo, pero si lo que se pretende es disminuir la movilidad este tendría un efecto disuasorio» señalan desde AECA. El alcalde les trasladó en todo caso que la medida es «difícil de llevar a cabo», según explicaron. También ofrecieron trabajar «con horarios limitados» y reclamaron ayudas «reales y urgentes» para todos los negocios que lo necesitan, según señalaron desde el colectivo Astoria. El alcalde, Luis Salaya, les trasladó su compromiso a trasladar a la Junta sus reivindicaciones y «seguir apoyando al comercio, que es uno de los sectores más importantes de nuestra economía», informa R. Cantero.

En Badajoz, la protesta unió ayer las reivindicaciones de comerciantes y hosteleros, el otro sector obligado a cerrar. Más de 200 empresarios secundaron la marcha en la que reclamaron a los dirigentes políticos que intercedan por su situación. El presidente de la Asociación de Hosteleros de Badajoz, José María Pérez Marqués, defendió que si por motivos sanitarios - «que nosotros comprendemos», según dijo- tienen que reducir «en un acto de responsabilidad» sus aforos y su capacidad de trabajo, «que en la misma medida se acople la presión fiscal». Los hosteleros asumen que el cierre se va a prolongar al menos una semana más, aunque los pequeños comerciantes confían en poder reabrir el próximo jueves, 14 de enero, tras haber estado cerrados una semana. Félix Retamar, del Centro Comercial Abierto de Menacho, señala que si la Junta de Extremadura «tiene que tomar otras opciones sobre las grandes superficies, que las tome», pero espera que «recapacite» respecto a su sector, porque el pequeño comercio «no tiene nada que ver y ha tomado todas las medidas». A la protesta acudió el equipo de gobierno municipal y allí el alcalde Francisco Javier Fragoso lamentó que para muchos negocios este cierre «sea la puntilla final», informa A. M. Romasanta.

Además en Plasencia una docena de asociaciones, de comercio, hostelería, Círculo de Empresarios y Cámara de Comercio se unieron en un escrito en el que piden a las consejerías de Sanidad y Economía que rectifiquen las restricciones y cuenten con ellos «antes de tomar las medidas, para poder aportar soluciones». Subrayan que los empresarios placentinos han «respetado en todo momento las normas sanitarias» y critican que se ha creado una «competencia desleal» porque los grandes centros comerciales, que venden todo tipo de productos, permanecen abiertos. Además el alcalde, Fernando Pizarro, anunció una línea de ayudas municipal para la hostelería y el comercio. Explicó que se están viendo las posibilidades legales y elaborando el expediente y prevén que estén listas este mes de enero, con el fin de que «sirva e ejemplo para otras administraciones y que la Junta cree otras», informa Raquel Rodríguez.