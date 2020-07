Brote de 13 personas en Peraleda de la Mata y recomendación de no salir de casa

Un caso importado de una ciudadana de Francia, que ha originado que Peraleda de la Mata cuente con 15 positivos confirmados de covid-19, ha provocado la declaración de un nuevo brote de coronavirus en Extremadura, con lo que la región alcanza la decena.

El brote, del que se darán más detalles en el informe diario que la Junta de Extremadura dará conocer esta tarde, será comunicado este viernes al Ministerio de Sanidad, según ha informado el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, al término del Consejo de Gobierno celebrado esta mañana.

No se va a confinar a la población pero sí se va publicar un bando municipal en el que se recomendará no salir de casa, no viajar ni participar en eventos con grandes aforos. Aparte se van a reforzar todas las medidas de salud pública, y todos los positivos y sus contactos van a estar en seguimiento desde hoy mismo, teniendo que estar confinados en sus domicilios. Asimismo, ha añadido Vergeles, se va a establecer un refuerzo en el municipio de los servicios veterinarios de Bohonal, Talayuela y El Pedroso.

El propio ayuntamiento de Peraleda de la Mata ha comunicado esta mañana a la población este brote en el municipio en su perfil de Facebook. El repunte empezó con dos contagios y hoy se han anunciado 11 confirmados.

"Insistimos en la necesidad de extremar las medidas de seguridad para evitar el contagio", dicen desde el Consistorio.

Peraleda de la Mata es un municipio cacereño de apenas 1.400 habitantes en el límite con la provincia de Toledo.

Los otros brotes

En la rueda de prensa ha señalado el consejero que el brote de Navalmoral de la Mata está en "regresión", por lo que quedará cerrado en "próximos días". Actualmente solo hay 4 casos aislados de los 63 que había al inicio.

En los ocho brotes declarados en la ciudad de Badajoz todos tienen una "buena evolución". El número 1 empezó con 117 personas en seguimiento y quedan 4; el número 2 se inició con 63 personas en seguimiento y queda 1. El número 3 comenzó con 81 personas en seguimiento y quedan 16 positivos y 12 contactos en seguimiento. En el 4 que empezó con 286 personas sospechosas y quedan 52 positivos y 223 contactos en seguimiento. El 5 que empezó con 97 personas y quedan 12 posititivos y 72 contactos. El 6 que se declaró con 200 personas y quedan 17 positivos y 163 personas en vigilancia. El 7 se declaró con 46 sospechosos y quedan 4 positivos y 42 personas en seguimiento. Y el 8 empezó con 72 personas y quedan 11 positivos y 61 personas en seguimiento.

En total, ha dicho José María Vergeles, ahora mismo hay 117 personas en seguimiento como positivos en covid y 583 contactos aislados y en seguimiento.