Pésimos datos en Extremadura por el coronavirus: 1.248 positivos y otros 10 fallecidos

Me parecen unos datos de escándalo. Deberíamos estar todos confinados. Ya recuperaremos la economía como sea, pero la muerte sí que no se puede recuperar, y aquí cada vez hay mas muertos. me parece una tragedia.