El pico de la gripe podría llegar a mediados de enero

El consejero de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, estimó ayer que Extremadura podría alcanzar el pico epidémico de la gripe a mediados de este mes de enero. Vergeles señaló en Badajoz, preguntado por los medios, que aún no se ha producido en la región el índice de casos para considerar que la enfermedad está en el umbral epidémico. «Pero yo creo que no tardaremos mucho con las heladas que se ven en los coches, yo calculo que entre mediados de mes y finales de mes se dará el pico epidémico de la gripe en Extremadura», resaltó no obstante, a la vez que matizó que ya se está dando en otras comunidades autónomas, según les han trasladado desde el Instituto de Salud Carlos III.

De momento, en Extremadura hay ahora «un aumento en el número de catarros de vías altas», precisó.