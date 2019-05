PIDE llama a los docentes a no aceptar ser tutores de prácticas sin remuneración

El sindicato PIDE reiteró ayer su oposición a la tutorización gratuita de las prácticas de los alumnos de la Universidad de Extremadura y hizo un llamamiento a los docentes para que no lo acepten mientras no se recupere la gratificación después de que se publicara ayer en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) la resolución por la que se convoca la selección de centros de formación en prácticas y maestros tutores de alumnado en prácticas, correspondientes a las titulaciones de Grado en Educación Infantil y en Educación Primaria, del curso 2019/2020. «La Universidad de Extremadura (UEx) y otras universidades en colaboración con la Consejería de Educación y Empleo, que no valora a sus trabajadores, siguen pretendiendo que trabajemos gratis», denunció el sindicato. Tras el «masivo apoyo» mostrado por los centros educativos extremeños a una campaña emprendida para la valoración de la acción tutorial de los alumnos de la UEx, PIDE consiguió en 2010 que se gratificara económicamente a los profesores tutores de prácticas de alumnos del Prácticum. Estas gratificaciones se mantuvieron dos años hasta que fueron retiradas unilateralmente por la UEx, a pesar de que ésta sigue cobrando al alumnado los créditos de matrícula de las prácticas. A su juicio, Educación no debe olvidar el esfuerzo añadido que los docentes y los centros realizan acogiendo en prácticas a alumnos de la UEx, con lo que velan así por la formación de futuros profesionales.