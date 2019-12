Piden mejorar el sistema antiniebla del aeropuerto tras nuevos retrasos

Segundo día consecutivo con demoras en el aeropuerto de Badajoz a causa de la niebla. Ayer unos 70 pasajeros se vieron afectados por retrasos en las conexiones con Madrid. Concretamente, el vuelo que debía partir a las 7.00 de Barajas lo hizo casi dos horas más tarde; esta incidencia provocó que la ruta de vuelta, con salida a las 9.00 en ese mismo avión, despegara más de dos horas y media después de lo previsto.

La jornada anterior se vivió una incidencia similar con un centenar de viajeros, pero con demoras de más de cinco horas, lo que provocó la indignación de los usuarios.

¿El motivo? En todos los casos el mismo: la falta de visibilidad por la mala climatología, esto es, la niebla, que dificulta las labores de despegue y aterrizaje.

«ATÍPICO» / Tanto desde la compañía Air Nostrum, la que opera los vuelos de Badajoz, como desde Aena, la empresa pública que gestiona todos los aeropuertos de España, insisten en que estos episodios de bancos de niebla son «atípicos» y «puntuales» en el aeródromo pacense; también subrayan que en los retrasos influye igualmente la mala visibilidad en Barajas.

Pero dos días seguidos de retrasos sumados a las 24 cancelaciones y los 9 desvíos a Sevilla que hubo en el mes de diciembre del pasado año han hecho que se ponga en duda el método de navegación del aeropuerto extremeño.

Ha sido la Confederación Regional Empresarial, la Creex, la que ha denunciado la situación exigiendo a Aena que invierta en una mejora en el sistema antiniebla para evitar estos incidentes «y que no se desincentive el uso de este medio de transporte», según subrayó su secretario general, Javier Peinado. «Se requiere de un convenio entre Aena y la base militar (de Talavera la Real) para disponer de los servicios técnicos necesarios para que el avión pueda aterrizar y despegar cuando haya niebla», incidió.

Para el portavoz del empresariado extremeño «si no se realiza la inversión en el aeropuerto, esta infraestructura necesaria y vital nunca tendrá más movimiento del que tiene».

«UN DERECHO» / Peinado manifestó también: «En otros territorios no se escuchan planteamientos sobre los costes que suponen medidas de este tipo, si no que se ejecutan las acciones porque se entiende que es un derecho. ¿Por qué la ciudadanía que vive en Extremadura o la que quiere venir para hacer negocios o turismo no tiene ese derecho de disponer de los mismos servicios que otros aeropuertos?».

E insistió: ««Si es muy caro habrá que buscar los recursos y, en un tiempo prudencial, acometer la mejora, porque hay que hacer esa inversión sí o sí. No digo que tenga que ser mañana, pero ha de entrar en los planes de infraestructura de Aena».

Desde Aena ya argumentaron el pasado martes acerca de las cancelaciones durante diciembre de 2018 que «las condiciones meteorológicas fueron tan anómalas que ni siquiera con los instrumentos de ayuda a la navegación más precisos se podrían haber evitado las incidencias en la operativa». Mantienen el mismo criterio.

navegación ILS de CATEGORÍA I / No obstante, habría que recordar que el aeropuerto de Badajoz dispone actualmente de un sistema de ayuda a la navegación ILS categoría I, que permite a las aeronaves aterrizar con seguridad en condiciones de baja visibilidad; pero en el Adolfo Suárez-Barajas, ese mismo sistema es de categoría III, la máxima que existe.

Los propios pasajeros afectados ya plantearon el pasado año un cambio de horario en los vuelos de por la mañana para evitar las cancelaciones, desvíos y demoras a sabiendas de que los bancos de niebla son habituales en esa zona en esta época del año.

De momento desde Air Nostrum no se pronuncian sobre esta posibilidad.