Piden al TSJEx el derribo de Valdecañas tras el informe de Doñana

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

No es por nada, pero me río yo de esa petición. Como ejemplo el residencial universidad de Cáceres. Si esa ley no os gusta, tengo otra, que decía uno de los hermanos Marx.