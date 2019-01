Plantean un cambio educativo acorde con «la nueva sociedad»

Apostar por un modelo educativo que evolucione hacia el desarrollo de habilidades necesarias para adaptarse a una sociedad en constante cambio. Es una de las claves que se puso de manifiesto en el I Congreso de la Sociedad del Aprendizaje de Extremadura, que empezó ayer y continúa hoy en Mérida.

El congreso fue inaugurado por el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, y contó con expertos como Pedro García Aguado, conductor y presentador del programa Hermano Mayor, o Margarita Álvarez, unas de las 100 mujeres más influyentes de España. El terapeuta, músico y fundador del grupo Maldita Nerea, Jorge Ruiz, con la ponencia El origen de la confianza, y la doctora en Ciencias Químicas Pilar Mateo, que figura entre las mujeres científicas más prestigiosas del mundo, también forma parte de esta primera cita.

Pedro García Aguado explicó que es cierto que ha habido un cambio en la forma de educar en el hogar, en la que los padres y madres se han vuelto muy sobreprotectores: «Y eso no les hace bien porque no les ayuda a dotarse de las habilidades para que el día de mañana puedan valerse por si mismos». «Hay que dejarse de tanto autoritarismo y autoridad dentro de casa y apostar por motivarles para que aprendan porqué tienen que comportarse de determinada manera y que beneficio van a obtener», aseguró.

«No preparamos a nuestros hijos para volar, y nos da miedo que vuelen porque no les vemos suficientemente capacitados para valerse por sí mismos por una sobreprotección mal entendida», sentenció Aguado. En su opinión, «a los hijos hay que quererlos de manera responsable, para que aprendan a manejar su frustración, porque en la vida no siempre van a conseguir las cosas en el momento que quieren. Y en esa adaptación a que la vida es cuestión de esfuerzo y actitud tienen un papel importante también la educación porque se ha pasado de la letra con sangre entra a una escuela excesivamente creativa, donde todo ha de ser fácil, y la vida no es fácil».

RENOVACIÓN / Por su parte, Jorge Ruiz se refirió a su vertiente como embajador del talento de la Fundación Promedia y destacó la importancia de la música para el desarrollo. En este sentido planteó analizar «por qué la audiencia escucha de manera voluntaria determinadas letras y no disparar contra el autor o autores».

Por su parte, Fernández Vara defendió que la jornada tenía mucho que ver con la actualidad que se vive: «Cambios constantes, por lo que lo aprendido en la escuela vale un tiempo y si no lo renovamos o adaptamos nos quedamos fuera de sitio».