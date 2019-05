La plantilla de la central termosolar de Torre de Don Miguel Sesmero convoca protestas

El comité de empresa de la central termosolar de Extresol, ubicada en Torre de Miguel Sesmero (Badajoz), ha convocado una concentración para mañana para exigir el cumplimiento del convenio colectivo y actualice los salarios.

La protesta se llevará a cabo a las 10.00 horas y está convocada "por la negativa constante de la dirección de la empresa a sentarse a negociar y encontrar una solución al conflicto colectivo que ella misma ha originado por sus continuos incumplimientos del convenio", han afirmado fuentes de CCOO.

"Desde hace años no se están abonando las diversas primas de incentivos y pluses correctamente y no se pagan las horas extras", han agregado. Además, "nunca se han subido los salarios en años y no se reconoce el esfuerzo en ese sentido que han hecho los trabajadores y las trabajadoras".

Otro problema importante, a juicio sindical, está relacionado con la salud laboral, pues uno de los fluidos con los que se trabaja de manera más habitual es el benceno, "una sustancia catalogada como cancerígena".

Desde el comité de empresa se advierte que no basta con la entrega de equipos individuales como alega la dirección, sino que hay que cambiar el fluido por otro menos peligroso o invertir para tomar medidas con las que reducir las emisiones a la atmósfera

Desde el comité de empresa se ha planteado un conflicto colectivo ante la Justicia, ya que la empresa Grupo Cobra, filial del grupo ACS, "hace oídos sordos a las peticiones sindicales de sentarse a negociar".

Extresol tiene actualmente una plantilla de 140 personas y es una de las primeras plantas en Extremadura que empezó a funcionar en este sector.