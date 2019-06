La plantilla de Leda estudiará cómo ajustar el plan de servicios mínimos

Ni un avance en la solución al conflicto laboral entre la plantilla de la empresa de transportes Leda y la gerencia. La reunión prevista ayer a tres bandas con los representantes de la Consejería de Educación y de la Dirección General de Transportes, el comité de empresa y los gerentes de Leda fue finalmente una reunión a dos. Los empresarios rechazaron acudir al encuentro por la decisión de los trabajadores de no cumplir con los servicios mínimos fijados, con motivo de la huelga general indefinida que ayer cumplió su cuarta jornada, con un cumplimiento a medias de los servicios mínimos: los trabajadores mantuvieron las 16 rutas escolares, tal y como se habían comprometido a hacer y también la línea con Sevilla, pero no así las 24 rutas autonómicas. Precisamente la decisión de no cumplir con el cien por cien de los servicios mínimos es lo que provocó que la empresa se apeara de la reunión. «La empresa no ha decretado los servicios mínimos sino la administración, y el comité de huelga ha roto el acuerdo», señaló José Emilio Cruz, dirigente de Leda.

los pagos/ Los empresarios siguen además a la espera de mantener la reunión que solicitaron con el presidente en funciones de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, para buscar vías «para que la administración regularice los pagos con la empresa», indican. Leda ha mantenido desde el principio del conflicto laboral, que los problemas económicos están relacionados con los pagos que la administración adeuda a la empresa.

La reunión fue finalmente a dos bandas (trabajadores y administración) y a pesar de que el encuentro se prolongó durante más de cinco horas, no se lograron avances en la solución al conflicto. «No se pueden buscar soluciones si en la negociación no está la empresa», indicaron a este diario fuentes presentes en el encuentro. La sesión se destinó, básicamente, a estudiar la documentación disponible sobre los pliegos de las concesiones para buscar la forma de plantear unos servicios mínimos «que sean acordes a la realidad de la empresa», indicaron las mismas fuentes. Los trabajadores habían manifestado que la orden de la Junta planteaba unos servicios mínimos que obligaba a que el 90% de la plantilla no pudiera hacer huelga.