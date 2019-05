La plantilla de LEDA iniciará una huelga indefinida el 31 de mayo

No hay acuerdo. Los trabajadores de la empresa Líneas Extremeñas de Transportes (LEDA) iniciarán el 31 de mayo una huelga indefinida para reclamar el pago de las nóminas atrasadas y un plan de viabilidad que garantice el futuro de sus puestos de trabajo. Los responsables de LEDA y los representantes de la plantilla se vieron ayer de nuevo en la segunda sesión de la mediación previa a los paros. De allí salieron sin ningún avance, lo que sitúa el conflicto laboral en la casilla de salida, esto es, en la convocatoria de huelga indefinida que los trabajadores registraron la semana pasada y que, salvo que haya algún avance en los pagos, se llevará a cabo a partir del próximo viernes.

La primera reunión, la semana pasada, terminó con la petición de los trabajadores de que la empresa les trasladara un plan de viabilidad que garantice el futuro de la empresa y de sus puestos de trabajo en condiciones «normales», esto es, percibiendo sus salarios con regularidad. Ese plan es el que los trabajadores esperaban ver hoy aunque, según explicaron, la empresa no lo ha llevado

«No se ha producido ningún acercamiento porque lo que nosotros pedíamos a la empresa era un plan de viabilidad y lo que ellos nos han mostrado es un análisis de las pérdidas que tienen. Si la empresa tiene pérdidas es algo que deben gestionar ellos, nosotros lo que queremos es cobrar nuestras nóminas, como cualquier otro trabajador», reivindicó tras el encuentro el presidente del comité de empresa, José Luis García. Los trabajadores ya acordaron en una asamblea el pasado sábado por la noche mantener la convocatoria de huelga a la espera de saber si el plan de viabilidad y el pago de las nóminas se llevaba finalmente a cabo.

La empresa, por su parte, mantuvo ayer de nuevo que no puede hacer frente a los pagos si la Junta de Extremadura no abona el déficit reconocido desde el año 2015 en la concesión y las ayudas de 2019. Los responsables de LEDA elevan a 1,2 millones los pagos pendientes por la administración, aunque el ejecutivo autonómico siempre ha negado esa cantidad. Pero sí existe una deuda y, de hecho, la Dirección General de Transportes planteó la semana pasada abonar en el plazo de un mes hasta 287.000 euros por distintos conceptos (entre ellos el déficit reconocido, el decreto de mínimis y el SATE). Según explican desde la empresa, esos pagos no se han iniciado aún y en los próximos días (antes de que se inicie la huelga) quieren mantener una nueva reunión con representantes de la Administración regional, para buscar un avance en nuevos compromisos.

déficit/ «Si la concesión es deficitaria y la administración no articula líneas de financiación en tiempo y forma, no podemos hacer nada desde la empresa», sostienen los responsables de LEDA, que aseguran que no pueden entregar a los trabajadores un plan de viabilidad sin conocer «cómo gestionará la Junta» los abonos pendientes por los servicios deficitarios. Según detallaron ayer, del déficit reconocido desde 2015, solo se han establecido ayudas en 2016 y 2017, aunque en ambos casos no se han llegado a percibir las compensaciones por un total de 17 meses. Tampoco se han abonado liquidaciones por 2018 ni las ayudas de 2019.

Con la convocatoria de huelga en pie, ahora la administración deberán fijar, entre hoy y mañana, unos servicios mínimos que permitan compatibilizar el derecho a la huelga con la prestación del servicio.