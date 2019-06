La plantilla de LEDA supedita el fin de la huelga al cobro de las nóminas

Sexto día de huelga indefinida en LEDA. Empresa y trabajadores se reunirán de nuevo hoy en la sede de la Fundación de Relaciones Laborales después de que los dos encuentros celebrados desde que se inicó el paro (el último, ayer en Badajoz) hayan finalizado sin acuerdo y con las posiciones más alejadas que nunca. «Nos citan para hablar de los servicios mínimos y nosotros lo que queremos es negociar para desconvocar la huelga», explicó ayer el presidente del comité de empresa, José Luis García.

Con ese ánimo, los trabajadores han rebajado sus pretensiones y ahora solo supeditan el fin de la huelga cobrar todas las nóminas atrasadas (incluida la de mayo, que se tiene que abonar el día 10) y la retirada de los expedientes sancionadores que la empresa ha abierto a 18 conductores por no prestar el servicio de las rutas escolares el pasado viernes.

Renuncian a la exigencia de introducir mejoras en su jornada laboral y también a que la empresa elabore un plan de viabilidad que asegure el pago de las nóminas en tiempo y forma. Respecto a este último, García detalla que ya no tendría sentido porque han tenido conocimiento de que la Junta está a punto de adjudicar el nuevo contrato de las rutas de autobús para los años 2019 y 2020, un contrato que salió a licitación en octubre de 2018 pero que estaba paralizado porque se habían presentado recursos.

Según el presidente del comité, la mesa de contratación se reunirá el día 11 y LEDA podría no resultar adjudicataria de las concesiones, en cuyo caso los trabajadores que prestan servicios en estas rutas deberían ser subrogados.

SIGUE LA HUELGA / En este escenario, el seguimiento masivo de la huelga continúa y solo se están prestando los servicios escolares, que funcionan con normalidad tras el incidente del viernes, y las rutas a Andalucía que subvenciona el Ministerio de Fomento. No obstante, García reconoce que tras seis días de lucha, los trabajadores están «nerviosos y derrotados» y por ello desde la plantilla piden, tanto a la empresa como a la Administración regional que vayan «más allá».

«Después de seis días de huelga no nos parece lógico que nos llamen para una mediación sobre los servicios mínimos», dijo García respecto al encuentro celebrado ayer en la sede de la Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación (UMAC) en Badajoz. Sobre el papel de la Administración regional, el presidente del comité criticó que se está incumpliendo el compromiso adquirido por el Director General de Transportes en la reunión del 24 de mayo de agilizar los pagos a LEDA para que en el plazo de un mes recibiera un total de 287.000 euros con los que ponerse al día con los trabajadores, a los que se les adeudaban dos nóminas y una paga extraordinaria. «Lo que queremos es desconvocar la huelga y si no se desconvoca, es porque las nóminas no se pagan», reiteró ayer García, que ya se pregunta «si hay interés por parte de alguien» en que este conflicto continúe.

Empresa y representantes de los trabajadores volverán a reunirse hoy en la sede de la Fundación de Relaciones Laborales en Mérida para intentar de nuevo llegar a un acuerdo que permita poner fin al conflicto.