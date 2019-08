La plantilla de Tenorio baraja otra vez protestas por los incumplimientos

La plantilla de Tenorio, la concesionaria del transporte sanitario en Extremadura, considera que las promesas que llevaron a desconvocar las protestas, el pasado mes de mayo, no se han cumplido y por eso barajan ya nuevas movilizaciones que se estudiarán en una asamblea. Los representantes de los trabajadores y la dirección de la empresa se vieron ayer en una doble reunión con mediación en la Fundación de Relaciones Laborales, en la que además de monitorizar el seguimiento de esos acuerdos, se estudiaron otras reivindicaciones de la plantilla sobre el abono de los complementos salariales durante las vacaciones.

En ninguno de los dos asuntos hubo un acuerdo entre las partes implicadas y las discrepancias son evidentes. Para la plantilla, no se está cumpliendo el convenio ni se está garantizando el servicio; y eso es lo que exigen que se alcance para no volver a una convocatoria de huelga que ayer comenzaron a barajar de nuevo. Aseguran que «nada» de lo acordado hace casi cuatro meses para desatascar el conflicto entre trabajadores y empresa, «se ha llegado a cumplir al cien por cien», en palabras de Aureliano Brazo, de UGT. Ese acuerdo contemplaba 40 contrataciones para los servicios programados y otras 3 en el centro de coordinación; 20 vehículos nuevos; descansos de 12 horas entre jornadas y el compromiso de entregar semanalmente a los trabajadores el cómputo de horas.

Según explican los sindicatos, hasta el momento se han realizado 33 contrataciones y se han adquirido 12 vehículos (8 menos). «Todas las contrataciones se hicieron en el mes de junio, no se ha cumplido con las de julio, y además no se han respetado los descansos mínimos de 12 horas ni se ha cumplido con el cómputo de horas semanal que se iba a facilitar a los trabajadores», denuncia Brazo. De hecho, según añade, no se ha podido cumplir durante 10 días con el registro de horas, según les explicó la empresa, por un problema informático que afectó al programa que recopila los datos de cada trabajador. «Si alguno ha trabajado 14 horas diarias no podrá demostrarlo de ninguna manera y la situación ha generado una sobrecarga en el centro coordinador, que cada día debía llamar a todos los trabajadores para asignarles la tarea», advierte. Además sostiene que se siguen usando vehículos de los servicios de urgencias para realizar labores programadas.

optimistas / Por parte de la empresa, mientras tanto, aseguran que han trabajado para solventar los problemas y que, «más allá de los números», «los problemas se han solucionado», afirma Javier Sánchez, gerente de Ambulancias Tenorio. «El acuerdo deja claro en el texto que el objetivo es conseguir que los trabajadores tuvieran jornadas laborales dignas y eso se está consiguiendo; de hecho hay trabajadores que no llegan ni a las ocho horas diarias de jornada», señaló ayer a este diario Sánchez, que reconoció que no se han alcanzado los números que se fijaban en ese acuerdo. Valoró, eso sí, la voluntad de diálogo que existe ahora entre la empresa y los trabajadores y se mostró optimista en seguir negociando para hallar puntos en común.

Antes de la reunión, una treintena de trabajadores se concentraron en la puerta de la Fundación de Relaciones Laborales para denunciar el «incumplimiento» del acuerdo. Los responsables del comité de empresa plantearon allí que se realice un «buen estudio» para determinar el aumento de personal necesario para cubrir vacaciones y bajas en la plantilla actual.