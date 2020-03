La plantilla de Tenorio denuncia ante Trabajo que no se cumple el convenio

Los trabajadores de Ambulancias Tenorio vuelven a denunciar incumplimientos del convenio por parte de la empresa. Han remitido a la Inspección de Trabajo una denuncia en la que piden que se investiguen excesos de horas en los turnos, infracciones respecto a los descansos entre jornada y violaciones en materia de salud laboral o en el mantenimiento de los vehículos. Los comités de empresa de Badajoz y Cáceres han solicitado una reunión urgente al SES para abordar la situación y las perspectivas para el año y medio de contrato que queda por delante. Quieren encargar también un estudio para determinar si se están cumpliendo realmente las condiciones del contrato por parte de la empresa, con el fin de recurrir a la vía judicial en caso de que ese análisis concluya que existe un incumplimiento.

«Nosotros estamos cumpliendo de forma diligente, pero nadie más; ni la empresa, ni el SES», afirma Juan Félix Soto, presidente del comité pacense.

Los trabajadores afirman que siguen sin respetarse los descansos de 12 horas entre jornada y que hay empleados que superan las 3.000 horas de trabajo anuales y no se les están pagado debidamente la nómina ni los excesos de jornada. Además hablan de problemas en las ambulancias porque no se lleva al día el mantenimiento de los vehículos. «Se está poniendo en riesgo la seguridad de los trabajadores y de los pacientes», anota. Recuerda además que la mayoría de las ambulancias siguen sin estar equipadas con desfibrilador, una de las demandas que tenían cuando convocaron la huelga a finales de año. Ahora no descartan emprender de nuevo acciones de protesta.

«Seguimos con los mismos problemas que teníamos. El acuerdo (para desconvocar la huelga) no se ha cumplido nunca», afirma Antonio Baños, presidente del comité en Cáceres. La empresa no respondió ayer a las llamadas y mensajes de este diario.

Por su parte el consejero de Sanidad, José María Vergeles, defendió ayer que su departamento «ha demostrado sistemáticamente que estamos al lado de los trabajadores, siempre hemos defendido su postura y por tanto, acepto las críticas, pero en cierta medida lo veo injusto», afirmó.

ante el coronavirus / Los trabajadores denuncian también que no cuentan con los servicios de protección adecuados para atender enfermos infecciosos, («como el coronavirus», matizan) y que no se desinfectan las ambulancias y solicitaron a la empresa que se cumpla con el equipamiento.

Vergeles recordó en ese sentido que se ha adoptado el criterio de que se les proporcione a los técnicos del transporte sanitario de Extremadura «las medidas de protección que necesiten, en función del traslado o de la toma de muestras que tengan que hacer» y que instarán por ello a la empresa «a que utilice sus servicios de prevención de riesgos laborales».