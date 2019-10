La plantilla de Tenorio mantendrá las protestas y la convocatoria de huelga

Al grito de «Vergeles, escucha, esta es nuestra lucha», «huelga, huelga, huelga...» y «no son paquetes, son pacientes», unos 120 trabajadores de Ambulancias Tenorio (la mayoría en jornada de descanso o fuera de turno) se unieron ayer a la protesta en la puerta del Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres, dentro de la primera de las tres jornadas de paros, convocadas para reclamar el cumplimiento del convenio y la mejora de las condiciones laborales de los más de 1.200 trabajadores que integran la plantilla de la empresa que gestiona el servicio de transporte sanitario en Extremadura. La protesta se desarrolló sin incidentes y entre críticas a la empresa y a la Consejería de Sanidad por los servicios mínimos que se han fijado (casi el 100%) y porque la gestión que se ha hecho de estos, ha impedido que muchos trabajadores puedan ejercer su derecho de huelga, según cuestionaban ayer los representantes sindicales y del comité de huelga, que sostienen que mantendrán el calendario de paros (hay otras dos jornadas el 14 de octubre y el 21), así como la huelga indefinida a partir del 1 de noviembre si no se toman medidas para atender los problemas que vienen denunciando. Junto a eso, según dijeron ayer, no descartan reunirse de urgencia para estudiar otras acciones de protesta.

Mientras se desarrollaba la concentración había al menos una decena de ambulancias en las inmediaciones del hospital y el trasiego de pacientes parecía el de un día cualquiera. De hecho, los sindicados criticaron que los servicios mínimos fijados para los tres días de paros son «abusivos» porque únicamente excluyen a un 5% de la flota de Tenorio tiene en la región.

En la orden que se publicó ayer en el DOE se establecían servicios mínimos del 100% en el transporte de emergencias, las ambulancias de los PAC (puntos de atención continuada) y los de transporte urgente. En esta flota están unos 280 de los más de 400 vehículos con los que Ambulancias Tenorio presta el servicio en Extremadura. Únicamente no se fijaba un servicio mínimo del 100% en el transporte «no urgente», aunque sí debían atenderse los servicios en tratamientos oncológicos, rehabilitación, consultas de oncología, hemodiálisis «y cualquier otra terapia cuya aplicación sea de carácter inexcusable», así como las altas hospitalarias y todos aquellos servicios son pacientes en los que suspender la asistencia pudiera suponer un riesgo para la salud. A estos servicios están destinadas unas 135 ambulancias de las que ayer debían estar operativas 110, señalaron los sindicatos. Según los datos que trasladó la empresa al SES, seis trabajadores secundaron el paro de dos horas (de 13.00 a 15.00 horas) convocado.

críticas de los sindicatos/ Junto a los servicios mínimos, los sindicatos cuestionaron el procedimiento seguido por la empresa para dar traslado a los trabajadores de la decisión, colgando un documento en una plataforma en internet. «Muchos trabajadores nos llamaban preguntando si hacían huelga o no y en el centro de coordinación nos han comunicado a las 12.40 horas (20 minutos antes del inicio del paro) que los servicios mínimos en nuestro caso eran del cien por cien», señaló Aureliano Brazo, miembro del comité de empresa de UGT.

«Los servicios mínimos no se han asignado en tiempo y forma. No hay interés en que esto se solucione», señaló por tu parte Víctor Arnelas, de USO e integrante del comité de huelga, que dirigió un escrito a la Consejería de Sanidad cuestionando el procedimiento.

A través de un comunicado, la empresa reclamó a los trabajadores que ante el escaso seguimiento del paro «desistan de ese tipo de medidas y retomen la vía negociadora» aunque advirtieron también que no pondrán en juego la sostenibilidad de la empresa «para atender peticiones que distan mucho de ser razonables». Para Tenorio, la posición de los representantes de los trabajadores no es acorde a la realidad del sector y «se ve distorsionada por intereses personales y políticos».

Los trabajadores por su parte, respondieron igualmente por escrito calificando de «indecente», la petición de la empresa para que abandonen los paros «sin recibir nada a cambio» y resaltando el compromiso de la plantilla con la protesta, puesto que la mayoría de los que acudieron lo hicieron «sacrificando» su tiempo libre. Piden también al SES que cumpla con su obligación de velar por el cumplimiento de todas las cláusulas del contrato: «si el SES obliga a la empresa a cumplir el 100% de las condiciones del contrato, esta huelga será desconvocada», aseguran.

apoyo de PP, CS y UP/ El Partido Popular y Unidas Por Extremadura y Ciudadanos se sumaron ayer al primero de los paros convocados por el comité de huelga de Ambulancias Tenorio. Por parte del PP, asistieron a la concentración las diputadas Cristina Teniente y Elena Nevado (PP) y antes el secretario general de los populares extremeños, Fernando Manzano, había expresado el apoyo de su partido a las demandas de los trabajadores porque con eso «se respalda también a los sanitarios que suben a unos vehículos que no tienen las condiciones que debieran tener y a los pacientes que utilizan unos vehículos que no tienen las condiciones adecuadas».

Por parte de Unidas Podemos estuvieron los diputados Álvaro Jaén y Joaquín Macías, quien instó a la Junta a internalizar el transporte sanitario terrestre urgente en la región (como ha hecho Baleares) para garantizaría el servicio y las condiciones laborales de los trabajadores.

También la diputada de Ciudadanos Encarna Martín expresó su apoyo a los trabajadores, que «solo piden lo que es justo, que se respeten sus derechos laborales y que se cumpla el cien por cien el contrato que tiene la Junta con Ambulancias Tenorio», recoge Efe.

Las próximas concentraciones de protesta se llevarán a cabo en Badajoz (el 14 de octubre) y Mérida (21 de octubre).