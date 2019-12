El pleno insta al Gobierno a condenar el franquismo y sus «prácticas violentas»

El pleno de la Asamblea de Extremadura aprobó ayer una propuesta de pronunciamiento formulada por el grupo socialista, y a través de la cual se insta al Gobierno de España a condenar el franquismo y sus «prácticas represivas y violentas», y a llevar a cabo una serie de actuaciones con el fin de «reparar y dignificar» la memoria de las víctimas de la guerra civil y la dictadura franquista. La iniciativa, que también aboga por la actualización y reforma de la Ley de la Memoria Histórica nacional, recibió el apoyo --además del PSOE-- de Unidas por Extremadura (Podemos-IU-Extremeños-Equo), y la abstención del PP y el rechazo de Ciudadanos (Cs).

La propuesta socialista recibió una enmienda de sustitución planteada por Cs, rechazada por el PSOE, y mediante la cual la formación naranja incidía en la importancia de reconocer a «todas» las víctimas de la guerra civil, a los represaliados, a los que sufrieron una «violencia injusta» y una «violación grave» de los derechos humanos, «con especial reconocimiento a las víctimas del franquismo, y del exilio interior y exterior».

Con ello, la propuesta finalmente aprobada insta al Gobierno central a condenar el franquismo, «instaurado violentamente por el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y, especialmente, las diversas prácticas represivas y violentas del franquismo, que constituyeron una sistemática y gravísima violación de los derechos humanos y están contemplados como crímenes de la humanidad por los organismos internacionales de promoción y protección de los Derechos Humanos». De igual modo, la iniciativa insta al Ejecutivo central a reprobar el «negacionismo» de la represión franquista y los discursos «xenófobos, racistas, cercanos al fascismo» y «sobre todo contrarios a los valores constitucionales», reseñó el diputado socialista Fernando Ayala.

También plantea hacer público su reconocimiento a las víctimas del franquismo, «luchadores por las libertades y la democracia», a través de un homenaje a los «presos políticos» de la dictadura; y apuesta por institucionalizar con carácter anual fechas de homenaje y reconocimiento de Estado a las víctimas de la dictadura franquista y del exilio.

En defensa de la propuesta de su grupo, el diputado del PSOE Fernando Ayala indicó que la memoria de «todas» las víctimas del franquismo en «época y no época de paz» supone un «inexcusable deber en la vida pública», porque «la historia no puede construirse desde el olvido de los débiles». «El olvido no es una solución para una democracia», incidió.

Así, tras defender las políticas aplicadas por el PSOE en materia de Memoria Histórica en España, y criticar que estas se «paralizaron» con la llegada del PP al poder a nivel nacional, el diputado socialista insistió en la necesidad de «hacer homenajes de Estado» a las víctimas del franquismo, en unos momentos en los que en España «cada vez son menos los presos políticos del franquismo que viven». Según recoge Efe, Ayala criticó también los discursos «xenófobos, racistas» vuelvan a tener eco en España, e incidió en que «existe un deber de reparación del Estado español que contribuya a cerrar heridas que continúan abiertas».

la enmienda // A su vez, a través de una enmienda de sustitución, Cs propuso condenar «la lucha de clases, guerra de religión, nacionalismos opuestos, la lucha entre la dictadura militar y la democracia republicana que existió en España en el periodo de 1936 a 1939»; así como condenar «de manera enérgica» el franquismo. Asimismo, Cs planteó en su enmienda reconocer y hacer público su reconocimiento a «todas» las víctimas de la guerra civil, a los represaliados, a «todos los que sufrieron una violencia injusta y una violación grave de los derechos humanos, con especial reconocimiento a las víctimas del franquismo, y del exilio interior y exterior», apuntó el diputado de Cs Fernando Baselga.

En su intervención en la Cámara regional, Baselga criticó el afán «revanchista» del PSOE en cuanto a las víctimas de la guerra civil, puesto que «Ciudadanos rechaza el franquismo, pero no su franquismo (el del PSOE)». «Rechazamos cualquier dictadura militar y no solo la que a usted le convenga», espetó al PSOE. Al mismo tiempo, Baselga pidió al PSOE que «olvide el franquismo», porque «los españoles quieren pensar en el futuro». «Si queremos construir España es fundamental que los españoles perdonen», afirmó el diputado de Cs, quien recordó que «la Constitución supuso la manifestación del perdón de unos hacia los otros».

Por su parte, el diputado de Unidas por Extremadura Álvaro Jaén criticó los planteamientos de la enmienda planteada por Cs, al considerar que hablar del franquismo «molesta a la derecha, por el motivo que sea». Asimismo, Jaén afirmó que «Europa se encuentra en una situación muy delicada de un fascismo que llega al galope», al tiempo que manifestó que «hacer bien para la extrema derecha» con planteamientos que puedan favorecer su desarrollo puede suponer «un riesgo para la democracia».

El diputado del PP Laureano León consideró que la propuesta del grupo parlamentario socialista es como una especie de «enmienda» a la Ley de Memoria Histórica, y afirmó que con la misma los socialistas buscan obtener «rédito electoral» y «frentismo», tras lo cual señaló que lo contemplado en la iniciativa «no» supone una prioridad para los extremeños. Así, tras incidir en que el PP se ofrece a trabajar por el futuro de los extremeños, dijo al PSOE que «no cuenten» con su partido «para apropiarse del pasado, rescribir la historia».