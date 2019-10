El Pleno suprime la limitación de mandato y Vara podría optar a la reelección

Menos peliculas Donjo y estudia la Historia de España, la Historia imparcial no versión PSOE. No se trata de ser elegido o no, puedes ser elegido por rebote como Sánchez y ser un dictador por imponer algo que los españoles no hemos votado. Los españoles no hemos votado la inhumación de Franco, modus operandi como viene siendo comun en el PSOE: atacar, comprar y empujar a la cuneta, juego sucio a mas y no poder